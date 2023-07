Po kratki ohladitvi novi temperaturni šok, najhuje bo v ponedeljek

Minulo noč so se marsikje po Sloveniji razbesnela neurja. Precej težav sta povzročila močan veter in velika količina padavin, poročali smo tudi o poškodovanih. In zdi se, da danes ne bo še čisto nič bolje.

»Hladna fronta se od severa bliža Sloveniji in bo popoldne prešla naše kraje. Za njo bo k nam prehodno pritekal nekoliko hladnejši zrak,« napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso). Objavili so tudi opozorilo: »Ob nevihtah so danes možna tudi krajevna neurja.« Tokrat je opozorilo oranžne barve (po oranžni je le še ena stopnja, to je rdeča) in velja za ves dan za praktično vso Slovenijo. Dodajajo: »Krajevna neurja bodo ponovno lahko spremljali močnejši sunki vetra, pojavljali se bodo tudi nalivi in toča.«

Vsekakor upamo, da ste kljub suhemu jutru s seboj vzeli dežnik, saj bo vreme čez dan nestanovitno, s pogostimi plohami in nevihtami.

Lažje bomo dihali

Temperature bodo danes nekoliko znosnejše kot v prejšnjih dneh. »Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na jugovzhodu in na Primorskem do 32 stopinj Celzija,« napovedujejo vremenoslovci. Dobra novica je tudi to, da se bo ponoči ozračje umirilo in postopno zjasnilo.

Vroče bo, najbolj v ponedeljek

Jutri nas čaka na Primorskem pretežno jasno vreme s šibko burjo, medtem ko bo drugod občasno nekaj kopaste oblačnosti: »Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.«

Za tiste, ki si poletja ne predstavljate brez temperatur nad 30 stopinj, imamo dobro novico: »V soboto in v nedeljo bo sončno in spet bolj vroče.« Temperature čez dan bodo segle krepko čez 30 stopinj: ozračje se bo ponekod ogrelo tudi do 34 stopinj Celzija.

Trenutne napovedi kažejo, da bo ponedeljek še bolj vroč, saj bo živo srebro kazalo do 36 stopinj Celzija. Tudi v torek bo podobno. Prihodnji teden nam bodo dneve ponovno popestrile nevihte, temperature pa bodo čez dan malenkost bolj prizanesljive.