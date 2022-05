Povišana telesna temperatura, glavobol, mrzlica, izčrpanost, bolečine v hrbtu in mišicah. Simptomi marsikatere bolezni, denimo covida-19 in gripe, pa tudi opičjih koz, o katerih poročajo iz Kanade in ZDA ter iz Velike Britanije, Španije in Portugalske in celo naše soseščine: Italije! Se lahko bolezen, ki je sicer endemična v delih Afrike, razširi po svetu? Možnost za to je majhna, pravijo španski epidemiologi, a vendarle obstaja. Previdnost ne bo odveč. Virus so prvič odkrili pri opicah (od tod ime) leta 1958, pri ljudeh leta 1970. Opičje koze so virusna bolezen, ki se na ljudi prenaša prek o...