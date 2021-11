Po knjigo v telefonsko govorilnico (FOTO)

Nekdaj je na šentjernejskem plac stala telefonska govorilnica, ki je v časih, ko še niti sanjali nismo o mobilni telefoniji, dobro opravljala svojo nalogo. Zdaj se govorilnica v središče Šentjerneja vrača v novem sijaju z novo vlogo.

V knjigobežnico so jih odložili tudi direktor Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Luka Blažič, vodja krajevnih knjižnic Irena Muc, bibliotekarka krajevne knjižnice Sabina Jordan Kovačič in župan Jože Simončič. FOTOgrafije: Anita Petrič

V sodelovanju s Knjižnico Šentjernej in Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto je postala prva knjigobežnica v občini, ki deluje po preprostem principu: vsak, ki vzame knjigo iz knjigobežnice, v zameno zanjo podari svojo, brez članarine in drugih obveznosti. Tako knjige krožijo in morda se bo kdo razveselil prav tiste, ki smo jo nameravali zavreči.

Bralnica kot znamenitost

Knjigobežnice so slovenska podružnica svetovne iniciative Little Free Library, ki spodbuja ljudi k branju in izmenjavi dobrih knjig. V Sloveniji se je kot ideja rodila leta 2011, in sicer najprej na družabnem omrežju facebook, pozneje pa se je preselila še v resnično življenje. Gre za hišice različnih oblik, v katerih so shranjene knjige. »Jernejeva bralnica vas vabi, da pobrskate po njej in si vzamete knjigo ali revijo, ki vam je všeč. Hkrati vas prosimo, da vanjo odložite knjigo, za katero želite, da jo prebere še kdo in dobi drugega lastnika.

Jernejeva bralnica sprejema knjige in revije vseh vrst in oblik, otroške in odrasle. Da pa ne bo nikoli prazna, bomo poskrbeli tudi v Knjižnici Šentjernej – s knjigami, ki so odpisane ali smo jih dobili v dar. Če imate večje število knjig in bi z njimi radi obogatili Jernejevo bralnico, jih prosim prinesite v Knjižnico Šentjernej, da jih bodo postopoma dodajali na police naše knjigobežnice. Če imate knjigo odveč, je nikar ne zavrzite. Nekomu bo lahko neprecenljivi zaklad in dobra prijateljica,« sporoča Sabina Jordan Kovačič iz šentjernejske knjižnice.

Dobila je novo zunanjo podobo.

Župan občine Šentjernej Jože Simončič se zahvaljuje vsem, ki so prispevali fotografije, da so bralnico tudi slikovno obogatili s turističnimi vsebinami. Tako bo poleg spodbujanja ljudi k branju prispevala k turistični podobi kraja.