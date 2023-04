Po Klakočar Zupančičevi tudi Fajonova navdušena nad Afriko: »Pričakal me je topel in prisrčen sprejem« (FOTO)

Poročali smo, da je minuli teden predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič obiskala vzhodno Afriko in da je njen obisk naletel na mešane odzive.

V Afriki pa se trenutno mudi tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, ki zaključuje obisk v Etiopiji, kjer se je sestala s predsednikom komisije Afriške unije Mousso Fakijem in s premierjem Abiyem Ahmedom. Fajon je v zapisu na Twitterju izrazila zadovoljstvo s prepoznavnostjo delovanja Slovenije znotraj ZN in poudarila nujnost sodelovanja v svetu globalnih izzivov.

»Veseli me, da je delovanje Slovenije znotraj Združenih narodov prepoznavno ter da nas Afriška unija vidi kot državo, ki zna poslušati in graditi zaupanje med narodi ter mostove med državami,« je na Twitterju zapisala ministrica.

Dodala je, da sta s predsednikom komisije Afriške unije govorila o nujnosti sodelovanja v svetu globalnih izzivov, predvsem na področjih človekovih pravic, miru, varnosti in podnebne varnosti. Govorila sta tudi o migracijah in perspektivi mladih na afriški celini. Strinjala sta se, da bi Evropa lahko naredila več za to, da ljudje, predvsem mladi, ne bi imeli razlogov za odhod iz Afrike.

Glavni namen obiska v Etiopiji je po navedbah ministrstva krepitev odnosov med državama, sicer pa tudi iskanje podpore za kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN v letih 2024 in 2025.

Kot je ministrica spomnila ob začetku obiska, je Etiopija pomembno politično središče in sedež Afriške unije. V etiopski prestolnici Adis Abeba pa bo veleposlaništvo kmalu odprla tudi Slovenija.

Ministrica bo po Etiopiji obiskala še Tanzanijo

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon se bo 13. in 14. aprila 2023 mudila še na delovnem obisku v Tanzaniji. Obisk je namenjen krepitvi dvostranskih odnosov in ustvarjanju priložnosti za nadaljnje politično in gospodarsko sodelovanje med državama, predvsem na področju energetike, tehnologije, upravljanja z vodami, zelenega gospodarstva in prehranske varnosti.