Po južnoafriškem v Sloveniji že nov nevaren sev?

»Danes smo zaznali v Sloveniji tudi različico virusa B.1.525, nek Nigerijski/UK sev ali karkoli je to. Zaznali smo jo v Novem mestu, Kranju in Mariboru. Sev je delno podoben južnoafriškemu, saj ima mutacijo E484K. E484K mutacija (južnoafriški, nigerijski sev) naredi obstoječa protitelesa (bodisi, ker ste preboleli, bodisi od cepiva) manj efektivna. N501Y (britanski, južnoafriški sev) pa vas naredi dlje časa kužne. Nigerijski sev B.1.525 ima tako podobne probleme kot južnoafriški,« je na twitterju zapisal (nelektorirano) uporabnik, ki ga je najti tudi med sodelavci sledilnika covida 19.​Za odgovor, ali imamo v Sloveniji res novo različico virusa, smo se obrnili na ministrstvo za zdravje, inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Covid 19 Sledilnik ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).»Mi smo na podlagi javnih podatkov v GISAID opazili prisotnost, kaj več pa v tem trenutku težko odgovorimo,« so nam povedali na Covid 19 Sledilniku. Minister za zdravjejepovedal, da je bilo v Sloveniji v zadnjem tednu sekvencioniranih 62 primerov britanskega seva ter da imamo pri nas dokazan in potrjen primer južnoafriškega seva. »O nigerijskem sevu ne uradno ne neuradno ne vem nič,« je zatrdil in dodal, da jutri pričakuje novo tedensko poročilo za sejo vlade. Da bo več znanega, ko bo napisano novo poročilo, so nam odgovorili tudi z NLZOH.​Zaradi vse več novih različic seva novega koronavirusa je premierv ponedeljek omenil, da se je pojavila dilema, ali še naprej slediti sprejetemu načrtu sproščanja (ali zaostrovanja) ukrepov ali pa za krajši čas ponovno povsem ustaviti javno življenje v državi. V Sloveniji so že pred časom potrdili več primerov britanskega seva virusa, nedavno pa tudi južnoafriškega pri mariborskem zdravniku.