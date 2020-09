Po javljanju ertevejevke: roko sta imela skoraj v njenem mednožju (VIDEO)

Vita Vlašič. FOTO: RTVS, posnetek zaslona

Slovenci smo znani po tem, da radi bučno in glasno navijamo za naše športnike. A mnoge ta navijaški duh ponese včasih tudi predaleč. Da je kolesarska evforija, ki je zajela Komendo in vso Slovenijo, šla čez mejo dobrega okusa, so prepričani tudi številni Slovenci, ki so v soboto spremljali javljanje ertevejeve novinarke. Med govorom sta jo za noge prijela, navijača jo dvignila visoko v zrak in začela poskakovati. Čeprav je novinarka obdržala nasmeh na obrazu, ni bilo videti njeno premetavanje nič kaj prijetno.Po tem, ko sta navijača Vito odložila na tla, je bil njen izraz na obrazu bolj kisel, mučno tišino pa je prekinil voditelj oddaje, ki je predal besedo novinarju, ki se je javljal iz Kisovca.Prizor je v slabo voljo spravil tudi nekatere gledalce. Na znanem slovenskem forumu je ena izmed gledalk napisala. »A je samo mene sram, da sem Slovenka, ko kažejo posnetke iz Kisovca in Komende, kako totalno nažgani, 150 kilski lokalni posebneži navijajo za naše športnike? In, a se samo meni zdi do konca sporno, da novinarko RTV-ja med javljanjem v oddajo dvignejo v zrak in jo tam mečejo gor in dol, z rokami praktično v njenem mednožju? Jaz bi jih na njenem mestu tožila, primitivce,« je zapisala in dodala, da je sicer zelo ponosna na naše športnike, a da je kultura navijanja »živa katastrofa«.