Po izpadu iz parlamenta pred kamere stopil Šarec: Žalosten sem

Po prepričljivi zmagi Gibanja Svoboda, ki ga vodi Robert Golob, na volitvah sta pred vrati državnega zbora ostali stranki SAB in LMŠ. Je pa Golob že napovedal, da bo sodeloval tudi z nekaterimi sorodnimi strankami, ki so iz parlamenta izpadle.

Kot je za 24ur dejala Maša Kociper (SAB), so v LMŠ in SAB »padli za svobodo. Volivci so se na koncu odločali med Golobom in Janšo.« Skupni cilj je po njenem vendarle dosežen: »Da zamenjamo to neodgovorno vlado.« Razkrila je še, da redno komunicirajo z Golobom, da bo pa on povedal, na kakšen način bodo sodelovali.

Pred kamere je stopil tudi prvak LMŠ Marjan Šarec, ki je bil vidno razočaran. »Ob takem rezultatu ni človeka, ki ob tem ne bi bil žalosten. Saj sem tudi jaz.« Je pa tudi on dejal, da so pripravljeni na sodelovanje z Golobom. »Smo bili posredno v stikih, drugače pa čakam, da bo poklical, ko bo ocenil, da bo čas za to. Zdaj je on tisti, ki določa igro, in prav je tako.«

Čeprav še ni jasno, kakšna bo nova vladna koalicija, se v javnosti počasi pojavljajo imena morebitnih bodočih kandidatov za ministre.O tem preberite tukaj.