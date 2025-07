Po Italiji in Grčiji še Slovenija: nova različica nevarnega virusa potrjena v Ilirski Bistrici

V Sloveniji je prvič doslej potrjena prisotnost novega serotipa bolezni modrikastega jezika, serotipa 8. Laboratorijske preiskave so ga potrdile pri ovcah na območju Ilirske Bistrice, so sporočili iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Svetujejo preventivno cepljenje živali.

Na podlagi kliničnega suma pri ovcah v dveh obratih na ilirskobistriškem območju in pozitivnih rezultatov laboratorijskih preiskav, ki jih je opravil Nacionalni veterinarski inštitut, je uprava za varno hrano bolezen modrikastega jezika, serotip 8 uradno potrdila danes.

Ta serotip bolezni modrikastega jezika v Sloveniji do sedaj še ni bil ugotovljen, sta pa v letošnjem letu izbruhe prijavili Grčija in Severna Makedonija, v lanskem letu pa tudi Italija, so sporočili iz uprave.

Množično cepljenje ni mogoče

Slovenija je imela do februarja letos, ko je bila uradno potrjena bolezen modrikastega jezika, serotip 4, priznan status države, proste bolezni modrikastega jezika. Ker gre za bolezen kategorije C, za katero veljajo neobvezni programi izkoreninjenja, poleg tega pa je to vektorska bolezen, ki je razširjena v večini držav članic, in izvedba obveznega množičnega cepljenja ni mogoča, saj za vse serotipe niso na voljo primerna cepiva, na upravi ne bodo pristopili k programu izkoreninjenja bolezni modrikastega jezika.

Ob pojavu bolezni posebnih ukrepov ni, prav tako ni specifičnega zdravljenja, so še pojasnili.

Svetujejo pa izvajalcem dejavnosti oziroma imetnikom živali preventivno cepljenje živali proti ugotovljenim serotipom bolezni modrikastega jezika, to je 4 in 8. S tem se namreč omogoči možnost premikov živali, pa tudi preprečuje oziroma blaži klinično sliko. Izvajalci dejavnosti naj se glede cepljenja obrnejo na veterinarske organizacije, so še sporočili iz uprave.

Za bolezen modrikastega jezika so dovzetni domači in divji prežvekovalci. Najpogosteje prizadene ovce. Zanjo so značilne spremembe na ustni in nosni sluznici ter roževini parkljev, povzroča pa jo virus, ki ga širijo nekatere vrste krvosesnih mušic.