Po incidentu v Šiški: policija sprožila predkazenski postopek zoper fizično osebo

Vodja ljubljanskega mestnega redarstva Roman Fortuna je danes predstavil okoliščine nedavnega incidenta med redarjem in kolesarjem v Šiški. Primer preiskuje tudi policija, oceno bo dala še posebna komisija. Sta pa Fortuna in župan Zoran Janković opozorila na zelo majhno število pritožb in uporabe prisilnih sredstev pri delovanju redarjev.

Prejšnji teden je po medijih zakrožil posnetek incidenta med mestnim redarjem in kolesarjem, ki ga je redar na eni od ulic v ljubljanski Šiški zbil na tla. Mestno redarstvo je po dogodku sporočilo, da je kolesar redarja huje žalil, zato je redar zoper kolesarja ukrepal v skladu z zakonom. Redar je za pomoč zaprosil tudi policijo.

Podrobnejše okoliščine je na redni novinarski konferenci vodstva Mestne občine Ljubljana (MOL) predstavil vodja redarjev Fortuna. Po njegovih besedah je namreč posnetek predstavil le del celotnega dogajanja.

Umikal napačno parkirana vozila

V ulici, kjer je prišlo do incidenta, so junija po Fortunovih pojasnilih prejeli precej pobud meščanov z opozorili na neprimerno parkiranje, ki je ogrožalo varnost v prometu in pešce ter kolesarje. Zato so ta dan izvedli nadzor. Ko je redar prišel preverit stanje, je opazil vozilo srbskih registrskih tablic in ugotovil, da ogroža promet. Ker je na ulici ugotovil več kršitev predpisov, je prosil za pomoč dodatne redarske patrulje. Med čakanjem na okrepitev je do redarja, tako pravi Fortuna, pripeljal kolesar in od njega zahteval pojasnila, ali bo kaznoval tudi druge, ki so nepravilno parkirali. Redar mu je po navedbah vodje redarstva pojasnil, da bo in da že prihaja pomoč. Kolesar naj bi medtem vztrajal, da se mora to zgoditi to takoj, in pri tem bil tudi žaljiv. Redar naj bi ga prosil, da se umakne in mu pusti opravljati naloge, kolesar pa da ni popuščal. Po nekajminutnem opozarjanju naj bi nato ugotovil, da so izpolnjeni pogoji za kršitev javnega reda in miru zaradi nedostojnega ravnanja do uradne osebe, za izvedbo prekrškovnega postopka pa je zahteval identifikacijo.

Kolesar naj bi identifikacijo odklonil in obenem poklical na policijo ter preveril pri operaterju na številki 113, ali je osebni dokument redarju res dolžen pokazati. Dobil naj bi pritrdilni odgovor. V tem času naj bi redar stopnjeval ukrepe in kolesarju odredil, naj do prihoda policije ne zapusti mesta dogodka. Kolesarju to ni bilo po volji in je kljub opozorilom, da mora počakati, sicer bo treba uporabiti prisilna sredstva, želel odpeljati, ter se še naprej vedel agresivno.

Policija vodi predkazenski postopek

Vsa pooblastila so po Fortunovih besedah zakonsko predvidena, o dogajanju je bila ves čas obveščena tudi policija. Vsi ukrepi se začnejo z najmilejšim in se stopnjujejo. Če se odklanja sodelovanje v postopku, se pri redarjih in policiji konča enako. Glede nadaljnjih postopkov ocenjevanja ravnanja redarja, ki je trenutno bolniško odsoten, bosta oceno dala sam kot vodja redarstva in posebna komisija. To je župan že ustanovil, sestavljajo pa jo predstavnik policije, direktorica mestne uprave Urška Otončarin predsednik četrtne skupnosti Šmarna gora. Okoliščine v sodelovanju z občino ugotavlja tudi policija sama. Pri PU Ljubljana so nam potrdili, da vodijo predkazenski postopek zoper znano fizično osebo zaradi suma kaznivega dejanja iz poglavja zoper javni red in mir, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Fortuna je ob tem opozoril, da je bil vpleteni redar eden mirnejših, glede njegovega dela in komunikacije v postopkih v zadnjih 10 letih ni bilo niti ene pritožbe. V redarstvu je zaposlen že 22 let. Izkušnje kažejo, da največkrat do takšnih primerov pride zaradi nerazumevanja ali nepoznavanja splošnih pravil ali norm, pogosto ljudj tudi ne vedo, kaj vse so pristojnosti redarjev, v večini primerov pa da vseeno v miru počakajo prihod policije. Pojasnil je še, da se število postopkov, kjer pride do interakcije z ljudmi povečuje, število pritožb in prisilnih zadržanj pa zmanjšuje. Povedal je, da ves čas vlagajo v dodatna izobraževanja in usposabljanja redarjev, ki presegajo obvezno varnostno usposabljanje, tako da bo imela prihodnje leto že tretjina redarjev visoko izobrazbo.

Janković jim je stopil v bran

Janković je pohvalil Fortuno in mestno redarstvo, ki da je lahko za zgled drugim mestom po državi. Na redarje je ponosen, ker so se pripravljeni v takšnem številu dodatno izobraževati in ker pogosto priskočijo tudi na pomoč pri raznih nesrečah v mestu. Čeprav je proti uporabi prisilnih sredstev, ne razume kolesarja, ki je njegove starosti in je celo na policiji preveril, ali je dolžen pokazati dokument, pa je vseeno želel zapustiti mesto dogodka. »To je nedopustno in ruši avtoriteto redarjev.« A žal je odnos do njih, kot ugotavlja, še vedno bistveno bolj omalovažujoč kot do policistov. Janković je spomnil na nedavni primer, ko je dostavljavec hrane na motorju zapeljal v redarja.

Občina si sicer po Jankovićevih besedah prizadeva za ničelno toleranco na območjih, kjer so otroci in šibki udeleženci v prometu. Zaradi tega, kakor pravi, prejemajo redarji po četrtnih skupnostih tudi pohvale. Redar bi moral biti po njegovem mnenju celo pohvaljen, da je v odzivu na klice stanovalcev 'osvobodil' pločnik in kolesarsko stezo. A pred nadaljnjim ukrepanjem bo vseeno počakal na poročilo Fortune in neodvisne komisije.