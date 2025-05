Po incidentu na strehi DZ se je prvič oglasil Andrej Hoivik: »Nov dan D je blizu«

Po tednu dni od dramatičnega incidenta na strehi državnega zbora se je poslanec SDS Andrej Hoivik prvič oglasil. V objavi na družbenem omrežju X je objavil ilustracijo, ustvarjeno z umetno inteligenco, ki prikazuje nasmejanega mladeniča v suknjiču z nevihtnim ozadjem. Ob tem se je zahvalil za podporo in napovedal, da bo kmalu razkril več o dogodku, ki je pretekli petek pretresel javnost.

FOTO: Zaslonski Posnetek, X

»Hvala vsakomur in vsem za izrečene misli, besede, molitve in virtualne objeme. Pogled s strehe demokracije, varen sestop ob pomoči slovenskih gasilcev in kasnejši komentarji spodbude so dokaz, da v Sloveniji živijo dobri ljudje dobre volje,« je zapisal.

Napovedal je, da bo v kratkem razkril konkretne razloge za svoje dejanje. »Za dodatna pojasnila, kaj se je v petek popoldne resnično dogajalo, pa zelo kmalu. Nov dan D je blizu.«

Minuli petek popoldan smo poročali, da je poslanec SDS Andrej Hoivik splezal na streho državnega zbora, od koder je nagovarjal mimoidoče in med drugim grozil s skokom. Po približno uri napetosti je Hoivik s pomočjo gasilcev varno sestopil s strehe, policijsko spremstvo pa ga je pospremilo do reševalnega vozila, ki ga je prepeljalo v zdravstveno oskrbo.

V DZ so takrat potrdili, da je poslanec »na varnem«, policija pa je nato sprostila dostop do varovanega območja.