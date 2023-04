Po incidentu na elitni ljubljanski gimnaziji: to zahteva SDS

SDS zahteva sklic nujne seje odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino, z namenom, da se zaščiti dobro ime in ugled učiteljskega poklica. Razprava bo v pomoč pri pripravi smernic prihodnjega delovanja slovenskega šolskega sistema in zagotovil, da učiteljski poklic »(p)ostane cenjen«, so zapisali v sporočilu za javnost.

V SDS so se za ta korak odločili ob zadnjih poročanjih medijev o neprimernem ravnanju enega od srednješolskih učiteljev na maturantskem plesu.

»Učitelj je javni uslužbenec, ki ga veže kodeks javnih uslužbencev in je hkrati vzgojitelj,« so zapisali in dodali, da učitelj vzgaja s svojim zgledom v službenem ali prostem času. »Vsak učitelj je učitelj 24 ur na dan. Učitelj je vzornik svojim učencem dijakom, študentom,« so zapisali. Poklic učitelja po njihovem mnenju poleg zahtev strokovnosti in etičnosti prinaša tudi odgovornost.

»Zato da kot družba skupaj podamo hiter in jasen signal, kaj je sprejemljivo in kaj ne, kaj je prav in kaj ne,« so zapisali. Predlagatelji nujne seje menijo, da je potrebno različnim deležnikom v šolskem prostoru dati prostor za iskreno in odprto razpravo, od pristojnih pa pridobiti odgovore na nekatera ključna vprašanja, dodajajo.

Zahtevajo ukrepe

Odboru za izobraževanje predlagajo, da po končani razpravi sprejme sklep, s katerim bo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije pozval, naj pripravita kratkoročne in dolgoročne ukrepe za zaščito dobrega imena in ugleda učiteljskega poklica. Z njimi naj odbor seznanita v 30 dneh.

V SDS so prepričani, da bodo odgovori na zastavljena vprašanja dobrodošla pomoč pri pripravi dokumenta, ki naj bi zastavil smernice prihodnjega delovanja slovenskega šolskega sistema in zagotovil, »da poklic učitelja (p)ostane eden izmed najbolj cenjenih poklicev,« so še dodali v SDS.