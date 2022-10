Po hudih obtožbah proti slovenskemu duhovniku: Obtožbe iz Konga so lažne

V preteklih dneh je Slovenijo še enkrat znova pretresla vest iz Konga, kjer naj bi pred leti slovenski duhovnik zlorabljal in posiljeval otroke. Primer so lani obravnavali tudi slovenski organi pregona, a je zastaral. V župnijsko-pastoralnem svetu Župnije Slivnica, kjer deluje duhovnik, so se na hude obtožbe odzvali in zapisali, da so vse obtožbe proti duhovniku lažne in v luči koristoljubja. Z izjavo se je v petek odzvala tudi mariborska nadškofija.

Zapisali so, da so bili takoj po prijavi duhovniku izrečeni previdnostni ukrepi. »Ni mu bilo dovoljeno delo z mladoletnimi in zadrževanje z njimi na samem ter reden stik s škofijskim ordinariatom in poročanje o svojem delu. Prav tako je bila dana prijava na Policijo. Pisno smo zaprosili ordinarija kraja, kjer naj bi do zlorab prišlo, da v skladu s cerkvenimi normami začne preiskovalni postopek ter mu obljubila vso potrebno pomoč in sodelovanje,« so pojasnili in dodali, da so po preiskavi, v kateri je sodeloval tudi nadškof nadškofije Mbandaka-Bokoro, prišli do zaključka, da glede klerika, na katerega se je nanašala prijava, ne obstaja sum na prekršek.

»Dikasterij je dodal, da so bile obtožbe lažne, z namenom pridobitve finančne koristi. Dikasterij je Nadškofijo Maribor obvestil, da je ta primer zaključen,« so zapisali in dodali, da Nadškofija Maribor poudarja, da je v celotni fazi postopka delovala transparentno, sodelovala in izkazovala pripravljenost sodelovati z vsemi državnimi in meddržavnimi organi ter spoštovala kanonske norme kazenske narave. Zavzema se za ničelno toleranco do spolnih zlorab in iskanje resnice.

Do zdaj brez obtožb ali pritožb

Župnijsko-pastoralni svet župnije Slivnica je zapisal, da je duhovnik po začetnem šoku v petek zvečer dal pobudo za sklic pogovora. »Na tem srečanju je župnik izjavil, da se izreka za nedolžnega, da obtožbe o zlorabah otrok ne držijo in predstavil svoje poglede in informacije ob tem dogajanju. Prav tako smo se udeleženci seznanili z izjavo Nadškofije Maribor, iz katere izhaja, da so po opravljeni preiskavi na Dikasteriju za nauk vere v Vatikanu ugotovili, da so obtožbe lažne, in sicer z namenom pridobitve finančne koristi.« Na pogovoru so župniku svetovali, naj za zaščito dobrega imena uporabi pravne poti.

V izjavi za javnost so zapisali še, da so prepričani, da bo za otroke in mlade v njihovi župniji še naprej dobro poskrbljeno, tako kot do zdaj. »V vseh 21 letih do tega trenutka ni prišla ne do kogarkoli v župniji in ne do škofa niti ena obtožba ali pritožba čez delo duhovnika na področju spolnih prestopkov ali kakršnihkoli drugih zlorab otrok ali mladostnikov. Celo nasprotno: župnik je znan po zagnanem in predanem delu v župniji in z mladimi. Kot župnija bomo po razjasnitvi vseh okoliščin seveda ravnali odgovorno v skladu z vsemi ugotovitvami ter v skladu z veljavno civilno in cerkveno zakonodajo.«