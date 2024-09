Po hudih nalivih 30 ljudi ostalo ujetih v dolini. Pozor, nevarnosti še ni konec (FOTO in VIDEO)

Na območju Bovca je preko noči prihajalo do močnih nalivov meteornih voda, reka Soča s pritoki je poplavljala polja, cestišča in kleti stanovanjskih objektov. Cesto v Lepeni je zasul zemeljski plaz, 30 oseb, ki so ostale ujete v dolini in zaradi poškodovanega cestišča niso mogle zapustiti območja, so na varno prepeljali bovški prostovoljni gasilci.

Kot je še sporočila uprava za zaščito in reševanje, so gasilci črpali vodo iz objektov, s cestišč odstranjevali podrto drevje in s protipoplavnimi vrečami varovali objekte in usmerjali vodne tokove. V bližini naselja Zadlaz - Žabče v občini Tolmin se je pri odstranjevanju poškodovanega drevesa poškodoval občan. Ponekod so gasilci še vedno na terenu.

Obilne količine padavin so bili v petek in preko noči deležni predvsem v zahodnem delu države, kjer so se razmere že začele umirjati. Tudi drugod po Sloveniji reke večinoma upadajo, zmerno pa bodo naraščale Kolpa ter posamezne reke v Podravju in Pomurju, so v hidrološkem poročilu navedli na Agenciji RS za okolje (Arso).

Sava Bohinjka, v manjšem obsegu pa tudi Soča v zgornjem toku se še razlivata na običajnih mestih ob strugi. Zmerno naraščajo Sava v srednjem toku, Kolpa, Sotla in posamezne manjše reke na severovzhodu države.

Popoldne in zvečer bodo reke ponovno narasle

Vodnatost rek v severozahodni Sloveniji, severni in deloma severovzhodni Sloveniji je po navedbah Arsa velika, v predgorju Julijskih Alp in deloma v osrednji Sloveniji srednja, v južni Sloveniji in Prekmurju pa mala.

Popoldne in zvečer bodo ponovno narasle reke v večjem delu države, najbolj v zahodni, osrednji in severni Sloveniji, kjer bodo pretoki rek veliki. Pri tem se lahko poplavljene površine ob Savi Bohinjki in Soči ponovno nekoliko povečajo. Predvsem v zahodni in severni Sloveniji lahko ob močnejših nalivih pride do hitrega naraščanja in lokalnega razlivanja hudourniških vodotokov in manjših rek, opozarjajo na Arsu, kjer dodajajo, da bodo v nedeljo reke po državi začele upadati.

V nedeljo se bo sicer izboljšalo tudi vreme, medtem ko je danes še pričakovati pestro vremensko dogajanje. Potem ko so v jutranjih urah padavine zajele vzhodni del države, se bodo padavine zdaj začele pojavljati na severu države in se zgodaj popoldne krepile ter razširile na vso državo.

Na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru zmerna burja. Temperature bodo ponekod na severu le okoli 10, drugod od 13 do 17, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Popoldne se bo občutno ohladilo, napoveduje Agencija RS za okolje.

Ponoči bodo padavine slabele

Zvečer in ponoči bodo padavine postopno slabele in do jutra povsod ponehale. Od zahoda se bo začelo jasniti. Po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v Zgornjesavski dolini okoli 2 stopinji.

V nedeljo bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Burja na Primorskem bo oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem okoli 20 stopinj.

V ponedeljek bo sončno s hladnim in ponekod meglenim jutrom. V torek se bo na zahodu pooblačilo, proti večeru bodo začele nastajati krajevne padavine. Drugod bo precej jasno.