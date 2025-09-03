Po hudi bolezni umrla nekdanja reprezentantka Marjeta Skok

»Pretresla nas je vest, da se je mnogo prezgodaj po hudi bolezni poslovila Marjeta Skok, nekdanja reprezentantka na divjih vodah, trenerka, kajakaška sodnica, neumorna podpornica slovenskega kajakaštva in naših tekmovalcev,« so predani športnici v spomin zapisali pri Kajakaški zvezi Slovenije. Stara je bila 55 let.

O njihovi ljubi kolegici so dodali, da je bila vse življenje povezana s kajakaštvom, reko Savo, klubom, tekmovalci in ljubitelji športa, ter s tistimi, ki je niso tako dobro poznali, delili še ljubko anekdoto: »Že v rani mladosti je med opazovanjem kajakaških treningov starejšega brata Janeza sklenila, da se bo tudi sama zavezala temu športu in o svoji nameri staršem dejala: ‘Tudi jaz bom veslala!« Željo je uresničil in pri desetih letih opravila začetno šolo kajaka.

Na Kajakaški zvezi Slovenijo so Marjeto opisali kot pridno in zavzeto pri treningih, kar ji je pomagalo, da je že kmalu začela nizati prve uspehe, s svojo predanostjo in ljubeznijo pa je pustila velik pečat tudi na razvoju slovenskega rekreativnega kajakaštva.

»H kajakaštvu so ji misli uhajale tudi v času borbe z zahrbtno boleznijo. Njena velika želja je bila, da se v Kajak kanu klubu Tacen ustanovi poseben sklad za mlade kajakašice in kajakaše, za mlade upe, ter da se ob njenem slovesu odpovemo cvetju in svečam, po svojih močeh pa prispevamo v sklad, ki so ga v klubu poimenovali Marjetin sklad,« so še zapisali pri Kajakaški zvezi Slovenije.