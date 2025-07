Po hudem neurju, ki je zajelo okolico Ljubljane: »Hvala bogu, da smo živi« (FOTO)

Po silovitem neurju, ki se je v ponedeljek popoldan razbesnelo nad Slovenijo, mnogi niti v noči na torek niso mogli zatisniti oči. Že včeraj je v nekaterih delih močan veter povzročil ogromno škode, v okolici Horjula je odkrival strehe, podiral drevje in uničeval vse okrog sebe, o orkanskem vetru so poročali iz okolice Brezovice, z odstranjevanjem podrtega drevja so imeli veliko dela tudi gasilci na severozahodu države. »Po zraku so letele strehe, trampolini, opeka ...,« je medtem dogajanje v okolici Dobrove opisal občan, prebivalka Loga pri Brezovici pa: »Dobesedno je odtrgalo betonski steber z vsemi deskami vred, hvala bogu, da smo živi.«

Vreme je kazalo zobe tudi v noči na torek. V prestolnici in njeni okolici so se tudi ponoči nadaljevale močne nevihte z grmenjem in udari strel ter silovitimi nalivi, ki še niso pojenjali, v okolici Tolmina pa je prebivalce zjutraj prebudila toča.

A kot napovedujejo meteorologi pri Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso), bo dež dopoldne večinoma ponehal, popoldne pa naj bi se delno zjasnilo, kakšna ploha bo možna le v goratem svetu in na Primorskem. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, temperature pa se bodo danes v večjem delu države gibale med 24 in 28 stopinj Celzija.

Bolj stabilno vreme se bo nadaljevalo jutri, ko bo na Primorskem sončno, drugod pa delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Le v gorskem svetu bo popoldan še možna kakšna ploha.

