Po Hojsovem zapisu Fajonova v zrak, oglasil se je tudi Janša

Čivkanje notranjega ministrana twitterju,ko je Sindikatu policistov Slovenije zabrusil naj se spravijo delat in jih označil za lenuhe, dobiva nove razsežnosti. Pričakovano se je oglasila predsednica opozicijske SDki je zapisala, da je njegove izjave označila za nevarno in nesprejemljivo.»Ne le notranji minister, pristojen tudi za delo policije, tudi na novo imenovani podpredsednik SDS, ki policiste javno zmerja z lenuhi. Menjava generacij v vladajoči stranki odkrito širi nevarno, nesprejemljivo in nestrpno retoriko v samem vrhu vlade in slovenski družb,« je zapisala Fajonova. Hojs je nato zapisal, da Fajonova zagovarja ne ukrepanje policistov ob napadih na poslance.Na ministrov zapis so se odzvali tudi v sindikatu, na katerega je letel ministrov očitek. »Spoštovani minister, za izdelavo ocene tveganja nosi vso odgovornost generalni direktor policije. Skladno s Pravili o obveščanju in poročanju je bil obveščen o dogajanju. Pozivamo vas, da v komunikaciji spoštujete Etični kodeks funkcionarjev v Vladi in ministrstvih,« so zapisali, Hojs pa je nadaljeval v svojem stilu. »Po tem ko so napadali in pljuvali poslance,so policisti tam stali, opazovali in o tem obvestili direktorja al kako?In on naj bi po tem naročil oceno tveganja,da bi vi vedeli kako ukrepati! Halo?!Ne glede na kodeks je očitno, da vam nekaj koleščkov manjka. Kot rečeno:DELAT ZAČNITE!«Oglasil se je tudi predsednik vlade, ki pa je zapisal, da je prav Fajonova tista, ki je vzpodbujala napade na poslance in podpira ne ukrepanje posameznih policistov ob kršitvah zakona. Janša je ob tem še napisal, da je to »po svoje logično, vendar skrajno zavržno.«https://twitter.com/aleshojs/status/1425766625987502084?s=20In kaj je ministra Hojsa tako razjezilo, da je zapisal, kar je zapisal? Julija, po sprejemu novele zakona o nalezljivih boleznih, so bili nekateri poslanci deležni fizičnih in verbalnih napadov. Ker je prišlo do napadov pred državnim zborom, je generalni direktor policijeodredil strokovni nadzor nad delom policijske enote, ki varuje državni zbor, zaradi pomislekov o pasivnosti policistov.