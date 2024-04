Po gasah v Šmartnem tudi azijski gostje (FOTO)

Brda in vino je dogodek, ki je že prerasel okvire lokalnega kulinaričnega praznika in zaslovel kot največji enološko-gastronomski dogodek daleč naokrog. Organizatorji so na deseto obletnico povabili sto ponudnikov in tudi tokrat prekosili pričakovanja obiskovalcev s pestro ponudbo jedi in vina ter glasbe za najrazličnejše okuse.

Okušanje brez meja

Festival vin in kulinarike se je začel minulo soboto opoldne, ko se burja še ni odločila, ali bo temne oblake odpihnila daleč do Tržaškega zaliva, do koder seže pogled iz čudovite srednjeveške vasice Šmartno. Nazadnje je dež potegnil kratko in obiskovalci te nadvse priljubljene prireditve so lahko v sproščenem vzdušju okušali dobrote več kot 40 ponudnikov hrane iz Slovenije in zamejstva ter še večjega števila briških pridelovalcev vin.

Vabili so vrhunci gastronomije.

Trlo se je domačih in tujih gostov.

Predstavnik organizatorjev Sebastjan Mavrič iz agencije in hiše Marica je poudaril, da so zadovoljni z obiskom ne samo domačih, ampak tudi tujih gostov. Najpomembneje pa je, da vsi v Brda ne zaidejo le za kratek čas, temveč pridejo za več dni, domov pa se vračajo polni čudovitih spominov na nepozabni kulinarični dogodek. Obiskovalci iz sosednjih Italije in Avstrije so že dolga leta redni gostje v Šmartnem, zadnja leta pa prihajajo celo iz azijskih dežel.

Briški pridelovalci vina so vabili in točili.

Ljubitelji morskih dobrot so prišli na svoj račun.

Na prireditvi so gostje po nakupu vstopnice lahko neomejeno okušali sveže pripravljene jedi kuharskih mojstrov ob prijetnem druženju in spajanju z odličnimi vini briških vinarjev. V ozkih vaških ulicah, po domače gasah, so obiskali raznovrstne stojnice, ki so med drugim ponujale izdelke domače obrti. Okusili in kupili so lahko briški med, oljčno olje, suho sadje, sir in mesnine ter druge briške butične izdelke.

Pomembna igralca v briškem turizmu, Meri in Zlatko Mavrič

Gastronomski presežki so očarali množice sladokuscev.

Že 10 let mineva, odkar je ideja našla svoj dom v Šmartnem, in tudi tokrat so gurmansko dogajanje začinili ustvarjalci in izvajalci različnih zvrsti glasbe v živo in tako zaokrožili dogajanje do večernih ur.

Domače je najboljše.

Zabavali so se vse do večera.