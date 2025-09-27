Po fiasku s Si-Alarmom so se oglasili odgovorni: To pričakujejo od operaterjev še danes

Prvo javno testiranje sistema za množično obveščanje SI-Alarm, ki ga je danes izvedla Uprava RS za zaščito in reševanje, je bilo s strani uprave izvedeno brezhibno, je v izjavi za medije poudaril njen generalni direktor Leon Behin. Zakaj nekateri sporočila niso prejeli, bo moral po njegovih besedah pojasniti eden od operaterjev.

»Naše sporočilo je bilo pripravljeno, poslano do izvajalca, to je Telekom Slovenije, in posredovano v predvideni obliki,« je povedal. Po njegovih besedah čakajo uradna pojasnila, kaj se je zgodilo pri operaterjih, ki sporočila posredujejo uporabnikom.

Nekateri uporabniki namreč sporočila niso prejeli. Razlog so bile po Behinovih besedah težave pri enem od operaterjev, ki so povzročile motnje tudi pri gostovanju drugih operaterjev. Za katerega operaterja gre, ni razkril.

»Testno sporočanje je namenjeno prav temu, da se preveri delovanje sistema in hkrati zazna napake. Velika večina uporabnikov je sporočilo prejela, a tam, kjer ga niso, bo treba napake odpraviti. To pričakujemo od operaterjev še danes,« je poudaril Behin. Dodal je, da uprava ostaja v stiku z ministrstvom za digitalno preobrazbo, ki vodi projekt.

Pri napravah z operacijskim sistemom Android so bila opažena še dodatna odstopanja. Nekaterim se ob prejemu sporočila ni sprožil glasen alarmni ton, pri drugih pa se je namesto oznake »nacionalno opozorilo« izpisalo »predsedniško sporočilo«.

Sistem se je bolje izkazal pri novejših napravah in pri uporabnikih z nadgrajenimi sistemi, medtem ko so starejši telefoni opozorila v številnih primerih preskočili. Po podatkih uprave je bilo v prvih 30 minutah zabeleženih 71 klicev uporabnikov, ki so iskali dodatna pojasnila.

Na vprašanja, ali bo kmalu izvedeno novo testiranje, je Behin dejal, da o tem ne želi špekulirati. Po njegovih besedah je ključno, da sistem začne delovati brezhibno, saj gre za nujen in življenjsko pomemben mehanizem obveščanja prebivalcev ob nesrečah in drugih izrednih dogodkih.