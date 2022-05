Po domnevnem fiasku s plinom minister Vrtovec pomirjen: Imamo Katarce

Danes je kot strela iz jasnega udarila novica, da je slovenska družba Geoplin, ki se je na razpisu potegovala za pridobitev zadnjih prostih zmogljivosti za dobavo plina na terminalu Krk na Hrvaškem, ostala praznih rok. Dogovori o tem so propadli, to pa je velik udarec načrtom Slovenije za prebroditev morebitne energetske krize.

Kako bo Slovenija nastalo situacijo reševala, je ob 15. uri na novinarski konferenci pojasnjeval infrastrukturni minister v odhajanju Jernej Vrtovec. »Pogovori med morebitnimi slovenskimi dobavitelji in hrvaškimi še vedno potekajo. Aprila smo se pogovarjali s Hrvati in odprli vrata slovenskim dobaviteljem in pot.« Pravi, da je naloga države, da odpira vrata, pogajanja in dogovori pa so v rokah slovenskih dobaviteljev.

Pomiril je potrošnike, da se evropska skladišča plina polnijo z rekordno hitrostjo, Slovenija pa sklepa mednarodne sporazume, denimo z Italijo, ker sama svojih skladišč nima. Sloveniji se ni treba bati za plin, tudi zato ker je članica EU, je pojasnil Vrtovec, a hkrati tudi dodal, da ne ve, kakšna bo cena plina novega dobavitelja. Vse kaže, da vendarle višja, a da si želi, da Slovenija zaradi vojne v Ukrajini želi zmanjšati odvisnost od ruskega plina. Plin bi prihajal iz ZDA in Katarja, cena pa je odvisna tudi od povpraševanja, ki je veliko, skladiščenja, dolžine poti, je pojasnil in spomnil, da ima Slovenija odprte stike tudi z Alžirijo, saj se je minister Logar že v preteklosti pogovarjal z njimi o dobavi alžirskega plina.

Glede Hrvaške je dejal, da moramo vedeti, da po njihove informacijah Hrvaška dodatnih količin zase ne potrebuje, kapacitete za Madžarsko so zapolnjene in je Slovenija še v igri za Hrvaško. Pomiril je tudi, da ni nič dramatičnega, kot se piše v medijih, med drugim tudi zato, ker je Slovenija v začetku tedna gostila Katarce, zato se odpira priložnost za dobavo plina njihovega plina, katarski LNG pa ima skladišče Rodigo blizu Benetk. »Tudi slovenski dobavitelji imajo možnost preko njihovega terminala. Naloga države je, da odpira vrata dobaviteljem in podjetjem in mi smo to uspešno naredili,« je dejal Vrtovec.

V družbi Geoplin medtem pravijo, da odjemalci ne bodo občutili nobenega vpliva.

»Družba Geoplin skladno s pogodbenimi določili ves čas zagotavlja nemoteno oskrbo s plinom vsem svojim odjemalcem – industriji in distributerjem, za kar bomo poskrbeli tudi v prihodnje. V zvezi s kapacitetami na terminalu LNG Krk želimo v prvi vrsti pojasniti, da gre za pridobitev tehničnih zmogljivosti za uplinjanje utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) in ne dejansko pridobitev novega nabavnega vira zemeljskega plina, kar je pomembna razlika in pomeni, da prihodnost energetske stabilnosti v Sloveniji nikakor ni odvisna od kapacitet na terminalu LNG Krk. Družba Geoplin se je prijavila na razpisu LNG Hrvatska za pridobitev objavljene okvirne 0,3 milijarde kubičnih metrov povečane zmogljivosti za uplinjanje dobav zemeljskega plina na omenjenem terminalu. Na razpisu žal ni bila izbrana, kar pa ne vpliva na oskrbo s plinom naših industrijskih odjemalcev in distributerjev,« so pojasnili v odgovoru na naše vprašanje.

Ob tem dodajajo, da »v Geoplinu, ki ima sicer že danes do določene mere diverzificiran nabavni portfelj, še naprej proučujejo nadaljnje možnosti diverzifikacije nabavnih virov oskrbe s plinom za zagotovitev zanesljive oskrbe v primeru morebitnih motenj v dobavi ruskega plina. Pri vseh potencialnih dobavah plina si prizadevamo pridobiti cenovno konkurenčen vir, saj želimo zagotoviti tudi karseda majhen vpliv na nadaljnjo spremembo cene za naše kupce.« Pri pridobivanju novih nabavnih virov zemeljskega plina gre za pogovore, ki so vezani na bilateralno sodelovanje med njihovo družbo in potencialnimi dobavitelji, zato podrobnosti ne morejo razkriti.

Kot smo že poročali, mora slovenska vlada v prihodnjih mesecih najti novo vstopno točko za zemeljski plin v Jadranskem morju. V igri naj bi bil italijanski Rovigno v bližini Benetk. Plin bi lahko prišel v Slovenijo preko mejne točke v Šempetru pri Gorici.