Po fiasku DVK se je oglasil predsednik Pahor in se zahvalil

Predsednik republike Borut Pahor je danes po prejetju zapisnika Državne volilne komisije (DVK) o uradnih izidih aprilskih državnozborskih volitev podpisal ukaz o sklicu prve seje državnega zbora, ki bo 13. maja ob 11. uri. Ob tem je ocenil, da je bil volilni proces pošten in transparenten.

Pahor je danes sprejel predsednika DVK Petra Goloba in direktorja službe DVK Dušana Vučka. Golob mu je predal uradni zapisnik o ugotovitvi izida volitev v državni zbor, ki so bile 24. aprila. Te kažejo, da je zmagovalka volitev stranka Gibanje Svoboda, ki so ji volivci namenili največjo, 34,45-odstotno podporo in je tako dobila 41 poslanskih mandatov. V državni zbor so se uvrstile še SDS s 23,48 odstotka glasov (27 mandatov), NSi s 6,86 odstotka (osem mandatov), SD s 6,69-odstotno podporo (sedem mandatov) in Levica, ki jo je podprlo 4,46 odstotka volivcev in bo imela pet poslancev.

V novem sklicu bo tako sedelo 36 poslank in 54 poslancev, le približno tretjina poslancev bo istih kot v iztekajočem se mandatu.

Zahvala Golobu, Vučku in več kot 20.000 ljudem

Pahor se je danes v izjavi za javnost zahvalil Golobu, Vučku in več kot 20.000 ljudem, ki so pomagali pri izvedbi volitev, za opravljeno delo in ocenil, da je bil »volilni proces pošten in transparenten«. Predsednik republike je spomnil, da bo državni zbor konstituiran, ko bo potrjena več kot polovica mandatov. Tistega dne bo nagovoril poslance in jih seznanil z nekaterimi vprašanji, ki jih čakajo na začetku mandata, med drugim s postopkoma imenovanja novega predsednika računskega sodišča in viceguvernerja Banke Slovenije.

Po njegovih besedah morajo biti v sedmih dneh od ustanovne seje imenovani vodje poslanskih skupin, takoj po tem pa bo sklical posvetovanja z njimi o mogočih kandidatih za mandatarja za sestavo nove vlade. Ta naj bi bila opravljena najpozneje do 23. maja.

»Če bom na posvetovanjih ugotovil prepričljivo podporo za mandatarja – in tu presenečenj tokrat ne pričakujem – bom, tako menim, še isti dan podpisal predlog njegove kandidature in jo uradno poslal v državni zbor. Tako bodo ustvarjeni pogoji za čimprejšnje imenovanje mandatarja in nove vlade,« je še dejal Pahor.