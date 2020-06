Po epidemiji so kuhali golaž (FOTO)

Predsednik Turističnega društva Griže in vodja prireditve Božo Trnovšek

Dobili so pokale. FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav

3 kilograme mesa je dobila vsaka ekipa.

Ocenjevalna komisija je morala poskusiti kar 17 golažev.

Drugouvrščeni Zabukovica team

Ekipa Ni kaplje, ki jo je vodil podžupan občine Žalec Matjaž Krk, je osvojila tretje mesto.

V spodnji Savinjski dolini, v prijetnem okolju letnega gledališča Limberk v Grižah, se je odvila prva prireditev po razglasitvi konca epidemije novega koronavirusa. Organiziralo jo je Turistično društvo Griže, to pa je bila že 16. tradicionalna golažijada za pokal KS Griže. Tokrat se je pomerilo 17 kuharskih ekip.Pred začetkom tekmovanja sta predsednik TD Grižein vodja protokolapozdravila vse navzoče, podala nekaj informacij o zgodovini prireditve in razložila pravila tekmovanja, ki ga je nato odprl podžupan občine Žalec. Med ekipami je bilo čutiti pravo kuharsko zagnanost in željo po čim boljšem golažu, vsaka se je trudila tudi čim lepše urediti svoj kotiček.Vsaka ekipa je od organizatorja prejela tri kilograme govejega mesa, prav toliko čebule in kruh, za začimbe pa so poskrbeli sami. V ozračju je kmalu zadišalo po praženi čebuli in nato še po mesu. Tri ure pozneje so bili golaži pripravljeni. Ocenjevala jih je komisija v sestavi Danilo Basle,in. Kot so ob razglasitvi rezultatov povedali sodniki, so bile vse ekipe zelo prizadevne in uspešne, saj so vse pripravile in skuhale okusni golaž, zato so imeli kar težko delo.Največ točk (101) in pokal za prvo mesto je komisija dodelila golažu, ki ga je skuhala ekipa z imenom Nevemoše, to so sestavljaliin. Bili so prva ekipa v zgodovini tekmovanja, ki je presegla magično mejo sto točk. Drugo mesto je zasedla ekipa Zabukovica team, ki so jo sestavljaliin, na tretjem mestu pa je pristala ekipa z imenom Ni kaplje, katere vodja je bil podžupan občine Žalec Matjaž Krk, ob njem pa sta kuhala šein. Preostale ekipe so prejele male pokale za četrto mesto. Kot je v navadi, so organizatorji podelili tudi posebno nagrado, sliko slikarja, za najlepše urejeno omizje kuharske ekipe. Tokrat je nagrada šla v roke ekipi društva Dobra volja iz Škofij v sestaviinPo podelitvi pokalov smo nekaj besed spregovorili s predsednikom turističnega društva in vodjem prireditve Božem Trnovškom, ki je dejal: »Zelo sem vesel, da nam je uspelo spraviti pod streho še eno golažijado in da smo z njo nekako končali to sušno obdobje brez prireditev, ki jih zaradi epidemije ni bilo mogoče organizirati. Vreme je čudovito, ekip veliko, predvsem pa smo vsi že bili željni druženja, tako da je vse res tako, kot mora biti. Sicer pa bo v Limberku kmalu spet veselo in zanimivo, saj sta pred nami srečanje ob dnevu rudarjev in citrarski festival.«iz ekipe Mini ranč Šempeter pove, da so standardna ekipa in redni udeleženci te golažijade. »Tukaj je res prijetno kuhati, ambient je enkraten in vedno se imamo lepo. Kuhamo z velikim veseljem, s srcem, in vedno upamo na najboljši rezultat. Mislim, da smo tudi tokrat skuhali zelo dober golaž, čeravno nismo med prvimi tremi, sicer pa je pomembno, da smo tukaj, da se družimo in uživamo,« je dejal. Podobno je menil vodja zmagovalne ekipe Gregor Bombek: »Predlani je naša ekipa zmagala, lani smo bili četrti, letos pa nam je znova uspelo s svojim golažem prepričati okuse komisije in zmagati. Nimamo skrivnega recepta, kuhamo s srcem, in ko nam uspe, smo zelo veseli. Po enoletnem premoru, ko je bila kuhalnica kralj golaža v rokah ekipe Lesi bar iz Kasaz, je ta trofeja spet naša.« Ob mizi, kjer je kuhala ekipa društva Dobra volja iz Škofij, spregovoriva še z njihovo predsednico: »Naš prijatelj iz Škofij, ki se udeležuje golažijad po vsej Štajerski, nam je posredoval vabilo, in mi kot društvo, ki se radi udeležujemo veselih dogodkov, smo z veseljem prišli sem in si obenem naredili prijeten izlet. Smo mlado društvo, delujemo šele pet let, ukvarjamo pa se s turističnimi, kulturnimi in športnimi dogodki. V glavnem pa skrbimo, da smo vsi dobre volje, da smo v družbi in da tudi druge spravljamo v dobro voljo. Tu je res čudovito in vsi prekipevamo od dobre volje, hkrati pa se veselimo podobnega druženja s TD Griže pri nas v Škofijah.«