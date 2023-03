Po dveh tragedijah končno zapornice?!

Na odseku železniške proge od Ivančne Gorice do Višnje Gore – sedem minut vožnje z vlakom – je kar 10 nezavarovanih prehodov brez zapornice. Vlak je tod prvič zapeljal 1. junija 1894 in vozi vse do danes. Na prehodu v Zgornji Dragi (železniška postaja Polževo) so se v zadnjih 17 letih zgodile tri hude prometne nesreče, dve sta se končali s smrtnim izidom.

Janez Radoš verjame, da bo prehod pri postaji Polževo dobil zapornice. FOTO: Drago Perko

Na prehod opozarja le signalizacija. FOTO: Drago Perko

Avgusta 2006 je voznik osebnega avtomobila na cesti Ivančna Gorica–Polževo zapeljal na nezavarovan železniški prehod, ko je pripeljal vlak. Zaradi poškodb je voznik na kraju nesreče umrl. Lani julija je na prehodu umrl krajan, ki je prehod dobro poznal. Tudi zanj je bilo usodno trčenje z vlakom.

Lani je celoten prehod še enkrat pregledala direkcija in ni ugotovila posebnosti ali pomanjkljivosti.

Zadnja nesreča pa se je zgodila letos v začetku marca, potniški vlak je trčil v avto na prehodu. Hudo poškodovanega voznika osebnega avtomobila so s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana. »Gre za cestno-železniški prehod, ki ima urejene ustrezne označbe in opozorila. Tudi pregleden je. Zakaj pa tu vseeno prihaja do nesreč, ni jasno. Lani je celoten prehod še enkrat pregledala direkcija in ni ugotovila posebnosti ali pomanjkljivosti. Res je, da nima zapornic, a premore andrejev križ, stop znak in predpisano signalizacijo za tovrstne prehode,« nam je povedal Janez Radoš, vodja oddelka za infrastrukturo na občini Ivančna Gorica.

Po polžje pri postaji Polževo

Na Direkciji za infrastrukturo so pojasnili, kaj se je dogajalo v zadnjih 15 letih na področju reševanja nevarnih razmer na tem nezavarovanem železniškem prehodu.

Po hudem trčenju v začetku marca so poškodovanega voznika osebnega avta v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. FOTO: PGD Stična

železniški prehod polževo

»Nivojski prehod v km 118+702,60 (postajališče Polževo), označen s prometnim znakom andrejev križ, je Komisija za nivojske prehode, imenovana z odločbo ministra, pristojnega za promet, ki ugotavlja dejanska stanja na nivojskih prehodih, obravnavala že večkrat. Iz zapisnika z dne 5. 3. 2008 je razvidno, da mora lokalna skupnost ob sodelovanju upravljavca javne železniške infrastrukture (SŽ-Infrastruktura, d. o. o.) predložiti predlog rešitve za naveden nivojski prehod do 31. 12. 2008. Predlog komisiji ni bil podan, zato je komisija ob naslednji obravnavi dne 20. 5. 2010 še enkrat naložila lokalni skupnosti, da do 31.12. 2010 poda predlog rešitev. Podobno opozorilo je bilo podano tudi na obravnavi dne 7. 11. 2017. Nazadnje je komisija za nivojske prehode obravnavala naveden nivojski prehod dne 4. 10. 2022 na vlogo upravljavca javne železniške infrastrukture SŽ-Infrastruktura, d. o. o., katere podlaga je bil dopis Krajevne skupnosti (KS) Višnja Gora,« so navedli v Direkciji za infrastrukturo. Očitno je tako lanska tragedija le spodbudila tudi krajane, da so končno seznanili Slovenske železnice s težavami in pobudami.

Zaprli bodo dva prehoda

Na občini Ivančna Gorica si prizadevajo, da se zadeve premaknejo. Želijo še dodatno poskrbeti za varnost. Izvedeli smo, da se pripravlja državni lokacijski načrt za modernizacijo železnic, zato ni izključeno, da bi ta dolina med Višnjo Goro in Ivančno Gorico dobila še en tir in tako postala dvotirna.

10 nezavarovanih prehodov je na tem kratkem odseku.

»Že lani smo dali nekaj smernic in pobud, da bi se to upoštevalo,« je še povedal vodja oddelka za infrastrukturo na občini Ivančna Gorica Radoš in opozoril, da ne bodo čakali na drugi tir, ampak pričakujejo kratkoročne ukrepe.

Leta 1894 je tod prvič zapeljal vlak. FOTO: Drago Perko

»Pred dnevi smo že imeli nov sestanek z direkcijo, kjer smo dali pobudo, da bi dva prehoda zaprli. Znano je, da imajo Slovenske železnice tak pravilnik, da ob zaprtju dveh prehodov brez zapornic pristopijo k aktivnostim za zavarovanje tistega prehoda, ki je najbolj ogrožen,« je pojasnil Radoš. Potrdil je, da bodo dva prehoda res zaprli, Slovenske železnice pa se bodo lotile urejanja prav nevarnega prehoda v Zgornji Dragi. Del sredstev bo prispevala občina, ki pa se nadeja, da bo svoje dodala tudi direkcija in pripomogla k ustrezni ureditvi črne točke.