Po dveh letih premora ta vikend znova čokoladni festival (FOTO)

Devetič zapored - in po dveh letih premora - bo v Radovljici čokoladni festival. Ta bo v soboto in nedeljo, ko se bo v parku ob vhodu v stari del Linhartovega mesta zvrstilo kup dogodkov za otroke, tu bodo tudi koncerti, kulinarične dleavnice, lov za zakladom, čokoladna ruleta, sto kilogramska čokolada gorenjka, kajti tovarna Gorenjka letos praznuje okroglih sto let, in še kaj.

Zmagovalka: bio ajdova čokoladna pralina. FOTO: Špela Ankele

Ravno to, da bo letos dogajanje osredotočeno na radovljiški park, in ne na celotno mestno jedro, pa je novost festivala, ki ga bo krojilo kar 18 slovenskih, hrvaških in italijanskih proizvajalcev čokolade. Nekateri med njimi na festival prihajajo prvič, in to so lokalna sladka zgodba z imenom Radolška čokolada, kamniški Čokoladni atelje Bon Bon, mlada kranjska slaščičarna in čokoladnica z imenom Mama Paula ter čokoladnica Chocolata.

Še ena novost letošnjega festivala pa je, da bodo odrasli obiskovalci festivala za ogled čokoladnih dobrot in dogodkov, povezanih z njimi, plačali vstopnino, torej 5 evrov, medtem ko bo vstopnina za otroke brezplačna.

Kaja Beton iz radovljiškega zavoda za turizem in Ciril Globočnik, radovljiški župan. FOTO: Špela Ankele

Tudi letos se bosta čokoladni ponudbi pridružila hrana in pijača, za katero bodo poskrbeli partnerji Okusov Radol'ce, to sta chefa Uroš Štefelin (Hiša Linhart) in Aleš Tavčar (Gostišče Draga) ter pivovarna Carniola. Kot je že navada, bodo sladke dobrote obiskovalci lahko poskusili tako, da bodo izbrane čokoladne izdelke zamenjali za degustacijske kupone, ki bodo med festivalskima dnevoma naprodaj v radovljiškem parku.

Morda še to: tudi tokrat so organizatorji pripravili tekmovanje za naj pralino, katerega namen je »spodbujanje slovenskih čokoladnic k inovativnosti in razvoju izdelkov.« Na ocenjevanje se je prijavilo pet slovenskih čokoladnic, ki so v Radovljico poslale deset sladkih izdelkov.

Žirija je prvo mesto namenila bio ajdovi hrustljavi pralini (Radolška čokolada), drugo mesto sta si razdelili strastna pasijonka (kamniški čokoladni atelje Bon Bon) in pralina olivija (Čokoladnica Lucifer), na tretje mesto pa sta se zavihteli bananin piškotek (iz že omenjenega ateljeja Bon Bone) in zanimiva kombinacija - karamela z okusom zaseke (iz kroparske Čokoladnice Molinet).

Pisani odtenki najboljših letošnjih pralin. FOTO: Špela Ankele

Spotoma: v Čokoladnici Molinet so letos naredili čokoladno ruleto, ki bo v radovljiškem parku med koncem tedna bržčas požela veliko pozornosti. Na čokoladnem festivalu bodo najboljše praline predstavljene na razstavnih prostorih, označene bodo s posebnim napisom.

Čokoladno srce na dlani. FOTO: Špela Ankele

Nataša Mikelj iz butične čokoladnice Radolška čokolada. FOTO: Špela Ankele