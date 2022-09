Po Domplanu in velenjski komunali tudi Energetika Celje ukinja dobave zemeljskega plina

V družbi Energetika Celje predvidoma s 1. novembrom ukinjajo dejavnost dobave zemeljskega plina, je na spletni strani objavila Agencija za energijo.

Ta vse odjemalce omenjene družbe poziva k čimprejšnji menjavi dobavitelja. Tisti, ki bodo upravičeni do nadomestne oskrbe, bodo avtomatsko preusmerjeni k novemu dobavitelju.

»Vsem odjemalcem svetujemo, da z začetkom postopka menjave dobavitelja ne odlašajo, saj je pri tem treba upoštevati roke, ki so potrebni za izpeljavo menjave,« so zapisali pri agenciji in dodali, da je to mogoče opraviti zelo hitro in na želen datum, če je ta v okviru 21 zakonskih dni od oddane popolne vloge.

Želeni datum dobave se bo upošteval, če bo jasno in vidno naveden na prvi strani pogodbe o dobavi, ki jo je treba skenirano priložiti vlogi za menjavo dobavitelja, so opozorili in opomnili, da je postopek zamenjave za odjemalca brezplačen in enostaven, saj ga lahko v imenu odjemalca opravi tudi izbrani dobavitelj.

Ob tem so še posebej gospodinjske, male poslovne in skupne gospodinjske odjemalce, ki so priključeni na distribucijski sistem zemeljskega plina, opomnili na novo ureditev instituta nadomestne oskrbe, ki so jo prinesle minuli teden v DZ sprejete spremembe zakona o oskrbi s plinom. Te predvidevajo, da bodo odjemalci plina, ki bodo upravičeni do nadomestne oskrbe, v primeru, ko bo njihov dobavitelj prenehal izvajati dobavo, avtomatsko preusmerjen k dobavitelju nadomestne oskrbe.

Tega pa bo glede na distribucijsko območje oziroma lokalno skupnost določila Agencija za energijo. »Vse potrebne aktivnosti bomo po uveljavitvi zakona izvedli v najkrajšem možnem času in s tem poskrbeli, da bodo odjemalci ustrezno zaščiteni in ne bodo ostali brez dobavitelja,« so zagotovili pri agenciji.

Podobno potezo pa sta zaradi visokih cen zemeljskega plina na borzi in splošne energetske draginja pred tem že napovedala kranjski Domplan in velenjska komunala. Prvi bo zemeljski plin prav tako prenehal dobavljati z novembrom, Komunalno podjetje Velenje pa bo to storilo že s 1. oktobrom.

Vlada je sicer cene omejila z avgusta objavljeno uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema. Skladno z njo lahko dobavitelji od 1. septembra za kilovatno uro zemeljskega plina gospodinjstvom zaračunajo največ 0,073 evra. To je cena brez davka in drugih obveznih dajatev.