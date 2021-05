Po dolgoletni bolezni umrl priljubljeni nekdanji župan

V lepem spominu

Damjan Krapš je bil teritorialec z vsem svojim vojaškim znanjem, s srcem in dušo, so zapisali v OZ VVS Idrija Cerkno. FOTO: OZ VVS Idrija Cerkno

Po dolgotrajni bolezni je v sredo, 5. maja, v 71. letu starosti v bolnišnici v Šempetru umrl, nekdanji župan Občine Idrija, je objavila občina na svoji spletni strani. Krapš je poklicno pot pričel pri gradbenem podjetju Zidgrad, od leta 1975 pa nadaljeval v Ateljeju za projektiranje, kjer je samostojno ali kot član različnih strokovnih ekip vodil velike projekte, kot je bila gradnja idrijske osnovne šole, doma upokojencev ter različnih gospodarskih objektov v Idriji in drugih krajih.Leta 1987 se je Krapš zaposlil v družbi Kolektor, kjer je koordiniral gradnjo novega industrijskega kompleksa podjetja na desnem bregu Idrijce. Leta 2002 je bil izvoljen za župana. »V njegovem mandatu so bili uresničeni in zasnovani številni pomembni javni projekti, kot je obnova poslopja idrijske realke, gradnja godoviške osnovne šole, ureditveni posegi v mestu Idrija, vodovodi, obnova nogometnega stadiona in dograditev balinišča in novega križišča pri Likarici. Ob investicijskih projektih pa je bila njegova skrb usmerjena tudi v ohranjanje tradicije in nove ustvarjalnosti na področju idrijske čipke ter zgodovinske in kulturne dediščine Idrije.«Idrijčani se Krapša spominjajo tudi po tem, da je mestno središče v času njegovega županovanja dobilo novo ureditev, idrijska čipka pa dosegla sloves, ki je presegal občinske meje. Po pisanju portala idrija.com si ga bodo zapomnili tudi po tem, da je bil v času njegovega županovanja uveden avtobusni promet med Idrijo in Spodnjo Idrijo.Po upokojitvi se je Krapš z družino preselil na Kras, v Brje pri Koprivi, kjer mu je življenje izpopolnjevalo delo v vinogradu, pridelovanje terana. »Dostojanstveno se je soočal s težavami, ki jih je prinesla dolgoletna bolezen,« so že zapisali v občini ob smrti nekdanjega župana. Sedanji idrijski županje družini v svojem imenu in v imenu občine poslal žalno brzojavko, kje in kdaj bo potekalo zadnje slovo, pa še ni znano.Krapš je bil tudi dolgoletni pripadnik TO Idrija in podpornik vojnih veteranov. »Slava njegovemu spominu in naj njegovo delo ne bo nikoli pozabljeno,« so svojemu nekdanjemu članu v slovo zapisali v Območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno.