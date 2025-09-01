Po dolgem času se je oglasila Klakočar Zupančičeva, Pirc Musarjeva pravi, da »ne bi bila tukaj, kjer je sedaj«

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v poslanici ob začetku šolskega leta poudarila, da je spoznanje o pomenu medsebojnega razumevanja in sočutja poleg znanja podlaga za boljše razumevanje sveta.

Urška Klakočar Zupančič meni, da bi prvi šolski dan lahko razumeli tudi kot dan novih priložnosti. »Priložnosti za prijetno druženje s prijatelji in sošolci ter priložnosti, da potešimo svojo radovednost in bolje razumemo, kako deluje svet okoli nas,« je zapisala.

Učiteljem je zaželela, da učence in dijake na zanimiv način spodbujajo k pridobivanju novih znanj, staršem pa, da učencem in dijakom po najboljših močeh pomagajo pri doseganju ciljev in jim dovolijo biti zvesti samim sebi.

Predsednik DS Marko Lotrič pa je v svoji poslanici spomnil, da bo šolski prag prestopilo približno 280.000 učencev in dijakov. »Prvi šolski dan je praznik novih začetkov, prijateljstev in nepozabnih doživetij,« je zapisal Lotrič. Veseli ga, da med dijaki narašča zanimanje za tehnične poklice in računalništvo. Učencem in dijakom je zaželel leto, ki bo polno dragocenih znanj, odkritij ter spoštovanja in sprejemanja drugačnosti.