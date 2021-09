Po dolgem času se je oglasil Fafangel: To ni Slovenija

Po skoraj mesecu dni zatišja na družbenih omrežjih se je po končanem dopustu oglasil vodja Centra za nalezljive bolezni na Nijz, ki je komentiral sinočnje proteste v Ljubljani in vladne odločitve o obveznem PCT-pogoju za skoraj vse storitve.Nejevoljen je, ker so se v tako velikem številu na protestu zbrali ljudje, ki med drugim zanikajo virus. »Protiznanstveni protesti. Človek bi obupal, ampak ne. To ni Slovenija. In jeza, ko to vidimo, naj ne bo izgovor za represijo. Tudi v krizi je lahko druga pot,« je zapisal.Kot prvi epidemiolog v državi poudarja, da v Sloveniji rabimo precepljenost in PCT-pogoj, a v nekoliko drugačni obliki – »brez obvez do C-cepljenja in s široko dostopnim in z brezplačnim T-testiranjem«.