Po dolgem času bodo spet pekli na žaru

Matej Jenc rad pocrklja hišnega mucka. FOTO: Boštjan Fon

Novice s prvo kavo

»Ko je bila še žena doma, je bilo vse urejeno. Odkar je ni, včasih komaj vem, kaj naj primem v roke,« praviiz Podgorja blizu Kamnika, ki smo ga presenetili z našo nagrado Poletne akcije. Izučen precizni mehanik je večino časa preživel kot poklicni voznik. Drugo leto je vdovec.»Ravno včeraj sem se spraševal, ali je meni kdaj kdo kaj dal. Razen Amerike po vojni, ko smo dobili pakete s hrano, do zdaj nihče, razen vaše časopisne hiše,« pove, ko kuha jutranjo kavo. »Imam hčer in vnukinjo, ki sta mi v veselje, živimo skupaj. Imamo tako urejeno, da komando držim jaz, ampak potem oni dve po žensko uredita stvari, kot je treba. Malo zamižim na eno oko, pa gre.«Iz prtljažnika smo zložili pakete pijač Dana, od naravne mineralne vode do limonade, in še pakete Radenske z različno vsebino. »Nagrado bom porabil skupaj s prijatelji in sosedi. Slednje moram pohvaliti, res se dobro zastopimo,« pravi Jenc, pa mu v roke potisnemo žar na oglje MQ, set za peko na žaru 6 v 1 in komplet kuhinjskih brisač.»O fino, bomo imeli piknik!«, se razveseli, nakar dodamo še začimbe Kotanyi in bon za mesne izdelke podjetja Meso Kamnik oziroma njihove blagovne znamke Anton. »Že nekaj časa nisem pekel na žaru, pa si bomo po moje naslednji teden, ko ima hči dopust, res uredili piknik. Ravno v Slovenskih novicah sem videl reklamo za Meso Kamnik, le slab kilometer od nas imajo obrat, in sem si rekel, da moram malo v nabavo. No, pa imam zdaj bon.«Za knjige Izpustila sem te, Njegova kraljica in Pirati iz nabora Učila International – Felix pove, da bosta romali v roke hčeri in tašči. Sam nima časa za prebiranje knjig: »Za časopis si vzamem čas, za knjige mi ga pa zmanjka.« Slišimo, da je naročen na Slovenske novice že leta, od kdaj natančno, se ne spomni: »U, bo že desetletja, se mi zdi, da sem se naročil kmalu po tistem, ko ste jih začeli izdajati. Nekaj časa je bila naročnina na ženino ime, zdaj pa pridejo na moje. Fino je, ker so Novice že zgodaj zjutraj na našem pragu. Zunaj si postrežem s kavo in potem preberem, kaj je novega. Nekaj časa smo imeli raznašalca, ki je prihajal bolj pozno, tale pa obvlada svoj posel. Časopis mora biti na mizi zjutraj, pozneje, četudi še dopoldne, je prepozno.«Čil 70-letnik živi tik ob glavni prometnici med Komendo in Kamnikom: »Ni problema, saj sem se navadil. Včasih je bil makadam, pa je šel avto mimo in je bilo vse prašno. Vlak vozi tudi blizu nas, slišimo ga, a ni moteče. Je kar mirno tu okoli.« Nato zaokroži, ko poboža svojega mucka: »Zdaj res verjamem temu, kar sem včasih slišal, da penzionistom zmanjkuje časa. Res je veliko dela, včasih mi celo zmanjka dneva.«Matej Jenc rad rešuje križanke in jih tudi pošilja v žrebanja: »Enkrat sem dobil nagrado v Oni, enkrat pa denarno nagrado v Vikendu. Drugače pa drugega nisem dobil nikoli,« pravi in še pomodruje: »Na Poletno akcijo sem se prijavil s kuponom. Tako je: če se prijaviš, si v igri, drugače pa ne.«