Po desetletjih tišine zvonec želja? Brata Kosler obujata cerkev sv. Jurija

Okoli leta 1161 so Ortenburžani postavili majhen grad na vzpetini Žrnovec nad Ortnekom; ta je kasneje večkrat menjal lastnike, plemiške družine. V 17. stoletju so grofje Mosconi grad prezidali, iz tega časa izhaja tudi grajska cerkev sv. Jurija, ki je bila najverjetneje zgrajena v prvi polovici 17. stoletja. Zadnji lastniki so bili Koslerji, ki so grad pridobili leta 1823, 1884. pa ga opustili in se preselili v spodnji ortneški grad ob glavni cesti Kočevje–Ljubljana. 2018. SO OBJEKTrazglasili za spomenik lokalnega pomena. Cerkev je začela po drugi svetovni vojni neusmiljeno propadati, kmalu ...