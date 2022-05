Po desetih letih Julka podpisala sliko

Minulo soboto je Julka Hrovat, upokojena likovna pedagoginja, ki je vse svoje aktivno obdobje razdajala znanje učencem na cerkljanski osnovni šoli, praznovala 85. rojstni dan.

Rodila se je 14. maja 1937 v Podjelovem Brdu mami Mariji in očetu Francu. Doma so imeli 60 hektarov zemlje, obdelovalne pa 12. Druga svetovna vojna ji je vzela starše in sestro, od sedmih otrok sta živa le še Julka in brat Stane. Po končanem šolanju se je leta 1958 zaposlila na cerkljanski šoli, več kot 45 let je bila dejavna v Turističnem društvu (TD) Cerklje, bila je tudi njegova predsednica.

Ob tem je bila še tajnica domačega avto-moto društva ter članica in deset let tudi predsednica Društva likovnikov Cerklje, to je bilo ustanovljeno leta 1999. Njihova dejavnost je bila predvsem usmerjena v likovno izobraževanje, na leto so prirejali od tri do pet skupinskih likovnih razstav. Julka je ponosna tudi na samostojne razstave, zlasti je bila odmevna leta 2013 v galeriji Petrovčeve hiše v Cerkljah. V začetku letošnjega januarja pa je društvo likovnikov prenehalo delovati, njegovi člani so ustanovili sekcijo likovnikov pri Društvu upokojencev Cerklje.

Za rojstni dan so ji prišli Zofija Hacin, Ivan Kropivnik in Alojzija Golob voščit vse najboljše ter zaželet predvsem trdnega zdravja in dobrega počutja. Kropivnik ji je čestital s pesmijo, ki jo je napisal posebno za njen praznik, dal ji je naslov Pot življenja zdi se kratka. Pred desetimi leti je Alojzija Golob od Julke za osebni praznik prejela v dar njeno sliko Cvetje, ki pa ni bila podpisana. Zato je v soboto prosila avtorico za podpis.