Po cestah so se pojavile takšne talne oznake. Kaj pomenijo? (FOTO)

Na nekaterih cestah po državi so že narisane posebne talne označbe. Ker so rezultati pilotnega projekta dobri, bodo vzniknile nove, so sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo.

Uporabljena bosta dva tipa posebnih označb za motoriste: v obliki elipse različnih velikosti in v obliki črt širine 12 centimetrov pod kotom 30 stopinj, katerih dolžina je odvisna od optimalne linije vožnje skozi krivino. Oba tipa posebnih označb se izvedeta samo na eni strani smernega vozišča, same označbe zaradi svoje oblike in širine pa ne vplivajo na drsnost in zmanjšanje prometne varnosti ostalih vozil.

Kaj je namen oznak

»Cilj posebnih talnih označb za izboljšanje prometne varnosti motoristov je izvedba optimalne linije vožnje voznikov enoslednih vozil skozi krivine, ki posledično vpliva na zmanjšanje hitrosti ter hrupa. Z zagotavljanjem optimalne linije se voznikom enoslednih vozil onemogoči poseganje na nasprotno smerno vozišče. Pri izvedbi posebnih talnih označb je treba upoštevati širino obstoječega vozišča v krivini, prometno tehnične lastnosti ceste pred obravnavano krivino, velikost krivine in psihologije vožnje voznikov enoslednih vozil,« opozarjajo.

Rezultati pilotnega projekta

Pilotni projekt se je začel že leta 2016, talne označbe pa so se takrat pojavile na 15 krivinah na državni cesti, na odseku Podpeč–Rakitna. Analiza je pokazala, da se je po izvedbi ukrepov »število prometnih nesreč motoristov v izpostavljenih krivinah, glede na primerljivo obdobje pred ukrepom, zmanjšalo za kar 71 odstotkov. Število vseh nesreč v izpostavljenih krivinah pa se je zmanjšalo za več kot 56 odstotkov. Na celotnem območju se je število vseh nesreč zmanjšalo za 29 odstotkov, število nesreč motoristov pa za slabih 21 odstotkov.«

V prvi polovici septembra se bodo posebne talne označbe pojavile še v krivinah na regionalni cesti Zgornje Jezersko–Spodnje Jezersko in Latkova vas–Trbovlje.

Odseki s posebnimi talnimi označbami. FOTO: Direkcija RS za infrastrukturo

Odseki s posebnimi talnimi označbami. FOTO: Direkcija RS za infrastrukturo

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.