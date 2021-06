Po cepljenju v Ljubljani zdravili žensko (50) z znaki možganske kapi

Na nevrološki kliniki v Ljubljani so meseca aprila sprejeli 50-letno žensko z znaki možganske kapi. Ta je tja prišla dober teden po cepljenju s cepivom AstraZenece, ki je bilo krivo za krvni strdek v možganih, poroča TVS. »Ohromela ji je ena stran telesa in imela je v krvni sliki, kar je značilno za ta redki sindrom in zato ga zlahka prepoznamo, nizko vrednost trombocitov,« je za televizijo dejal vodja službe za urgentno nevrologijo Igor Rigler. A ker so zdravniki simptome takoj prepoznali, so jo ustrezno zdravili in je okrevala.



Kot je še poročala TVS, se je zaradi strahu pred neželenimi učinki po cepljenju število bolnikov na nevrološki urgenci v zadnjih mesecih povečalo za približno tretjino.



