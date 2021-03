Po cepljenju umrlo 11 oseb, štiri primere preiskali: Povezava s cepljenjem malo verjetna

Pfizer

V Sloveniji se je proti novemu koronavirusu mogoče cepiti s cepivi Pfizerja in Moderne ali s cepivom Astrazeneca. Do 21. marca (novejši podatki bodo najverjetneje objavljeni jutri ali pojutrišnjem) je bilo oddanih 3.089 prijav o neželenih učinkih (1,07 odstotka glede na opravljeno število cepljenj, ki je blizu 290 tisoč), od začetka prostovoljnega cepljenja pa do prej omenjenega datuma pa je po cepljenju umrlo 11 oseb. Za štiri primere so že ugotovili, če citiramo zapisano v poročilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz), da je povezava s cepljenjem malo verjetna, medtem ko so ostali primeri v fazi preiskave.Spodaj navajamo statistiko za posamezno cepivo proti novemu koronavirusu, ki se danes uporablja v Sloveniji.Do 21. marca je bilo s Pfizerjevim cepivom Comirnaty opravljenih 217.864 cepljenj, podanih pa je bilo 2.163 prijav o neželenih učinkih (0,99 odstotka). V 21 prijavah so poročali o resnih neželenih učinkih.Pri osmih starejših osebah s številnimi kroničnimi obolenji se je po cepljenju zgodila smrt: »V prvem primeru je na dan cepljenja prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja, ugotovili so srčni infarkt, naslednji dan je oseba umrla. V drugem primeru je prišlo do nenadne smrti 12 dni po cepljenju pri osebi s predispozicijo zaradi hudega kroničnega obolenja srca. V tretjem primeru je bila oseba cepljena v času inkubacije covid in zato zbolela za pljučnico, zaradi katere je umrla. V četrtem primeru je prišlo do smrti 8 dni po cepljenju zaradi srčnega infarkta ob okužbi nejasnega izvora. Komisija pri Ministrstvu za zdravje je vse štiri primere obravnavala in zaključila, da je povezava s cepljenjem malo verjetna.« Ostale primere še preiskujejo.V štirih primerih – tudi te smatrajo za resne neželene učinke, je bila potrebna hospitalizacija – kolaps nekaj ur po cepljenju zaradi prebolevanja covid, prehodna možganska kap, prsna bolečina, levkemija/limfom. Nijz v poročilu piše, da je povezava s cepljenjem malo verjetna.Poleg teh so med resnejše neželene učinke razvrstili še naslednje prijave neželenih dogodkov v časovni povezavi s cepljenjem, zaradi katerih je bila potrebna hospitalizacija: anafilaksija, venska tromboza, pljučna embolija, možganska kap, akutni miokardni infarkt, spontan pnevmotoraks. Vsi omenjeni primeri so v fazi zbiranja podatkov.S cepivom Moderne je bilo do danes opravljenih 17.454 cepljenj, prijav neželenih učinkov pa je bilo 34 (0,19 odstotka).»Pri eni starejši osebi je prišlo do smrti po cepljenju. Kot kaže je bila oseba cepljenja v času inkubacije covid in zato zbolela za pljučnico, zaradi katere je umrla. Primer je še v fazi preiskave,« pišejo v poročilu Nijz.Do istega dne, kot velja za obe prej omenjeni cepivi, je bilo v Sloveniji opravljenih 54.117 cepljenj z Astrazeneco. Prejeli so 892 prijav neželenih učinkov (1,65 odstotka).Pri dveh osebah s kroničnimi obolenji, tako navajajo v poročilu, je prišlo do smrti v dneh po cepljenju: »Primera sta še v fazi preiskav.«Med resnejšimi neželenimi dogodki po cepljenju so obravnavali tudi sledeči primer, saj je bila potrebna hospitalizacija: bolečina v prsih in občutek težkega dihanja. »Šlo je za osteomuskularno bolečino, povezava s cepljenjem je malo verjetna.« Poleg omenjenega so prejeli še naslednje prijave neželenih dogodkov v časovni povezavi s cepljenjem, zaradi katerih je bila potrebna hospitalizacija: miokardni infarkt, patrestezije in izguba moči v okončinah, povišana telesna temperatura z alergično reakcijo, motnje srčnega ritma in venska tromboza. Primeri so še v fazi zbiranja podatkov, so pojasnili.