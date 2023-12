Po cepljenju skoraj popolnoma izgubil vid, zdaj osrečuje ljudi (FOTO)

»Jaslice so pripravljene, še par detajlov dodamo,« nas na Velikem Kalu 10 pri Šentvidu pri Stični pozdravi 33-letni Dejan Kastelic. Več kot desetletje že kipari iz lesa, od leta 2013 pa pri svoji hiši postavlja jaslice, ki jim daleč naokoli ni para. Tudi letos se ni izneveril tradiciji.

»Lani smo ustanovili Turistično društvo Ranč Jimmy, Lojze Kastelic, Maja Štepec, Anže Kovač, Matic Kovač in Simon Duša smo združili moči,« pojasni Dejan, ko nas popelje med jaslicami in po pravi vasi v malem, kjer so prostor dobili tudi stari kmečki običaji.

Le dva odstotka vida

Dejan dela z veliko entuziazma. Zdi se, kot da se zaveda, da je dobil drugo priložnost. Kot najstnik je bil zagret gorski kolesar, obetaven in dober, da bi od tega tudi živel. Po cepljenju proti klopnemu meningitisu pa se mu je življenje obrnilo na glavo. Vid mu je začel pešati.

Na ogled bodo od danes do 7. januarja, vsak dan od 17. ure naprej.

Med letoma 2010 in 2014 je bil tako rekoč slep, ostala sta mu dva odstotka vida. Zdravniki niso mogli ugotoviti, zakaj se mu je to zgodilo. Ni obupal, marsikdo bi, Dejan ni. Vztrajal je. Igral je namizni tenis za slepe, kolesaril, začel je celo kipariti z žago. Z vero, da bo enkrat boljše. Pa je bilo. Vid se mu je skoraj povsem povrnil, danes je ponosen na svojo družino, hodi v službo in ustvarja.

Med jaslicami je tudi miniaturna cerkev, ki jo je naredil pred časom. Od letos je v njej oltar sv. Lucije. Izdelala ga je Jerneja Potočnik Koritnik. »Prosila me je, naj naredim okovje, vse preostalo pa je njeno delo, hvaležni smo ji,« pravi Dejan, ki nima brez razloga oltarja sv. Lucije, saj je zavetnica vseh slepih in slabovidnih. Ko smo ravno pri simboliki, te pri Dejanu ne manjka: sinu in hčerki sta s partnerico dala ime Vid in Lucija.

V cerkvi še oltar svete Lucije FOTO: Drago Perko

Ko omeni družino, se ozre v svoje otroštvo. Od tod navdušenje nad jaslicami. »Kot otrok sem vedno rad postavljal jaslice, po štiri kvadratne metre smo jih imeli doma. Leta 2011 mi je stric Lojze podaril mini kozla, potem sem kupil še ponija Jimmyja. Prve jaslice smo postavili leta 2013, povabili smo domače, odziv je bil dober. V času covida-19 jih dvakrat nismo postavili, letos bodo osmič,« pripoveduje Dejan, ko nas vodi po posestvu, zdaj ima tudi ponija Mojco, ki je prišla k hiši za Jimmyjem.

Mojca je pozirala, Jimmy pač ne. FOTO: Drago Perko

Idila na Velikem Kalu FOTO: Drago Perko

Jožefova delavnica

»Čez leto dela glava, ko zbiraš ideje, kaj vse bi naredil. Vmes smo nabavili nekaj starega orodja, da smo lahko ponazorili stara kmečka dela. Prvega oktobra pa smo začeli intenzivno delati. Od konca novembra smo vsako popoldne v akciji,« Dejan opiše delovno vnemo.

Jožefova delavnica FOTO: Drago Perko

»Najprej vedno naredimo novosti. Te nas ženejo naprej. Če bi vsako leto delali isto, bi se naveličali. Letošnja velika pridobitev je Jožefova delavnica. Vemo, da je bil Jožef mizar, zato smo naredili delavnico, kjer se sprehod ob jaslicah začne. Obiskovalci bodo na poti spoznali še sirarno, statve, kolovrat pa lončarja, kmet bo koso klepal, tudi zidanico in vinogradnika imamo,« nadaljuje Dejan, ki želi, da otroci vidijo, kako se je včasih delalo na kmetih.

Saj je bilo veliko dela in skrbi. Na koncu pa je vse poplačano, ko je vse narejeno in se ozreš po jaslicah in čutiš zadovoljstvo.

Pot je prijetna, stopamo po sekancu. Okoli nas ne manjka lučk. Koliko jih je, ni znano. Pove pa Dejan, da jih je za okoli 500 metrov, ob tem je po božični pravljici razpeljanih še za 400 metrov električnega kabla. »Pri likih se trudimo, da so nekaj posebnega. Zato so letos aktivni, se premikajo. Že res, da se za eno tako figuro porabi toliko kot za štiri statične. A prav ta gibljivost daje dinamiko. Tudi v prihodnje bomo stremeli k temu,« pove sogovornik, ki mu z ekipo ne manjka inovativnosti in idej.

Lučk ne manjka. FOTO: Drago Perko

Glave figur so delali iz stiroporja, roke so tiskali na 3D-tiskalniku. Veliki Kal je vas, kjer si med sabo pomagajo. Dejanu je sosed posodil tele za v jaslice, družina Sadar mu že vrsto let nameni prostor, kjer je postavljena večina božične pravljice.

Pravi mali živalski vrt

Na poti nas pozdravijo tudi Dejanove živali: madžarska vitoroga ovca, kamerunske ovce, osel in tele, himalajske ovce in mini ovce ouessant, pozdravi nas nandu, na izhodiščni točki pa poleg ponijev Jimmyja in Mojce še pritlikave viandotske kokoši, svilene kokoši, grlice, belokape holandske kokoši in trije zajčki.

Šteje vsak detajl. FOTO: Drago Perko

Jaslice bodo na ogled od danes do 7. januarja, vsak dan od 17. ure naprej. Lani je bilo okoli 3000 obiskovalcev. Poskrbljeno bo tudi za glasbo, niso pa pozabili na parkirišče. »Saj je bilo veliko dela in skrbi. Na koncu pa je vse poplačano, ko je vse narejeno in se ozreš po jaslicah in čutiš zadovoljstvo,« sklene Dejan, ki večkrat pogleda tudi v nebo in kaj zmoli. Da so skrbi manjše in problemi lažje rešljivi. V oporo pa mu je družina.