Po cepljenju proti covidu 19 v Sloveniji umrle štiri osebe

Od začetka cepljenja do 7. februarja je bilo opravljenih 96.358 cepljenj s cepivom comirnaty (Pfizer in Biontech), zaradi neželenih učinkov pa je bilo oddanih 1.046 prijav (posamezna prijava navadno vključuje več prijavljenih neželenih učinkov). Daleč najpogostejši neželeni učinki so splošne težave in spremembe na mestu aplikacije (1.418), živčevje (392) ter mišično-skeletni sistem in vezno tkivo (124). Ostalih je manj kot 60 na posamezno skupino.Med cepljenimi je bilo deset prijav, ki so bile zabeležene kot resne. »Pri štirih starejših osebah s številnimi kroničnimi obolenji je prišlo do smrti po cepljenju. V prvem primeru je na dan cepljenja prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja, ugotovili so srčni infarkt, naslednji dan je oseba umrla. V drugem primeru je prišlo do nenadne smrti 12 dni po cepljenju pri osebi s predispozicijo zaradi hudega kroničnega obolenja srca. Komisija pri ministrstvu za zdravje je oba primera obravnavala in zaključila, da je povezava s cepljenjem malo verjetna. Ostala dva primera pa sta še v fazi preiskav,« v poročilu navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz).​Pri eni starejši osebi je do kolapsa prišlo le nekaj ur po cepljenju. Ugotovljeno je bilo, da je pozitivna na novi koronavirus – cepljena je bila v času inkubacije, zaradi prebolevanja covida 19 pa je potrebovala hospitalizacijo.»Prejeli smo še naslednje prijave neželenih dogodkov v časovni povezavi s cepljenjem, zaradi katerih je bila potrebna hospitalizacija (venska tromboza s pljučno embolijo 14 dni po cepljenju, levkemija/limfom devt dni po cepljenju, anafilaksija takoj po cepljenju, tranzitorna ishemična ataka 14 dni po cepljenju, povišana telesna temperatura in težko dihanje dan po cepljenju ter povišana telesna temperatura, utrujenost in bolečine v mišicah in sklepih). Primeri so še v fazi zbiranja podatkov,« pojasnjuje Nijz.S cepivom Moderne je bilo cepljenih okoli 1.300 oseb, razdeljenih pa je bilo 4.200 doz cepiva. Do zdaj je bilo prijavljenih pet neželenih učinkov – bolečina in rdečina na mestu cepljenja, glavobol, slabost, utrujenost, zamegljen vid ter slabša odzivnost.