Po celodnevni razpravi Simona Kustec ostaja ministrica

Očitajo ji slabe ukrepe

Meni, da interpelacija ni izgubljen čas

Opozicijskim LMŠ, SD, Levici in SAB v DZ ni uspelo zbrati dovolj glasov v podporo interpelaciji ministrice za izobraževanje, znanost in šport. Za interpelacijo je glasovalo 38 poslancev, proti jih je bilo 41. Da bi interpelacija uspela, bi jo moralo podpreti najmanj 46 poslancev.Za interpelacijo so glasovali poslanci predlagateljic interpelacije LMŠ, SD, Levice in SAB, proti pa poslanci SDS, SMC, NSi, poslanec poslanske skupine Desusain oba manjšinska poslanca. Poslanci SNS se glasovanja niso udeležili.Poslanec Leviceje sejo spremljal na daljavo, glasoval pa je po telefonu. Takšno glasovanje je bilo bolj ali manj napovedovano že v predhodni skoraj 16-urni razpravi. V strankah predlagateljicah so namreč ves dan nizali očitke na delo ministrice, predvsem njene odločitve v času epidemije, medtem ko so v koaliciji ocenjevali, da je v danih razmerah delala dobro in jih izrekali podporo. V SNS so napovedali, da interpelacije ne bodo podprli, v Desusu pa se glede tega niso jasno opredelili. Trije poslanci Desusa so nato pri glasovanju manjkali, eden pa se je glasovanja vzdržal.V strankah predlagateljicah so v poznih večernih urah ponovili, da je ministrica v času epidemije sprejemala slabe ukrepe, ko gre za šolanje učencev in dijakov, ali pa jih je namesto nje politično sprejemal predsednik vlade. Slednje je imelo po njihovem za posledico, da smo imeli najdlje zaprte šole.V strankah koalicije so tovrstne očitke zavračali, interpelacijo pa označili kot nadaljevanje političnega boja opozicije po tistem, kot jim je v DZ propadla konstruktivna nezaupnica. Kar pa se tiče navedb o tem, da je imela Slovenija najdlje zaprte šole, poslanka SMCbolj zaupa podatkom ministrstva. »Ti kažejo, da so imeli šole dlje kot pri nas zaprte na Irskem, v Latviji, Romuniji, Kanadi, Italiji, Veliki Britaniji, ZDA in Braziliji.« V koaliciji so delo ministrice ocenili kot dobro, četudi ni bilo brez napak. A slednje je, kot je bilo slišati, razumljivo glede na to, v kakšnih razmerah je morala sprejemati odločitve.Po okoli 16 urah razprave ministrica pozdravlja po njenem mnenju dve ključni pozitivni, enotni sporočili, ki so jih po njenih besedah dali poslanci ne glede na to, ali so del koalicije ali opozicije. Prvo je, da bodo vsi naredili vse za to, da bodo v teh težkih časih ohranjali možnosti za vzgojo in izobraževanje v prostorih vrtcev in šol, in ne na daljavo. Druga ugotovitev pa je, da so prav vzgoja, izobraževanje, znanost in šport eni od temeljnih gradnikov naše družbe in države ter bodo naredili vse za to, da bodo iskali najboljše možne rešitve za njihov nadaljnji razvoj. Prav zato meni, da interpelacija ni izgubljen čas. Razprava pa je po njenem mnenju pokazala tudi to, da bodo morali znotraj javnega, tudi političnega prostora še veliko narediti za veliko strpnejši kulturi spoštljivega in civiliziranega dialoga.