Po burnem sestanku na vladi Golob stopil pred kamere: je Slovenija še varna država?

Po burnem sestanku na vladi je premier Robert Golob stopil pred kamere in v pogovoru z novinarko Petro Marc v Odmevih na televiziji Slovenija med drugim osvetlil tudi ključna vprašanja o izdatkih za obrambo, kaj so »projekti odpornosti« oziroma projekti, povezani z varnostjo države, in ali je Slovenija varna država.

Slovenija je ves čas na vrhu Nata v Haagu po besedah premiera zagovarjala eno in isto. »V svojem nastopu sem jasno poudaril, da smo odgovorna članica Nata, da bomo izpolnjevali svoje že dogovorjene obveze, ki znašajo 2 odstotka v letošnjem letu in postopno dvigovanje na 3 odstotke v letu 2030. Nato deluje po sistemu soglasnega dogovora, se pa na njem ne v resnici glasuje, niti niso taki sklepi ali deklaracije pravno zares zavezujoči.«

Na vprašanje novinarke, ali je premierju uspelo to pojasniti tudi koalicijskima partnericama, je Golob odgovoril pritrdilno. »Verjamem, da smo na koncu tega sestanka, ki je bil mestoma buren, ampak nič posebnega, pričakovano dosegli razumevanje, ki je tudi zapisano v izhodiščih za Haag. To je, da bodo zaveznice pritiskale in predlagale pet odstotkov, Slovenija pa je zavezana – zares zavezana – samo znotraj resolucije, ki jo je že potrdil državni zbor, torej na dveh in treh odstotkih in tako stališče sem zagovarjal v Haagu. Vsi imamo en cilj, in to je, da se obrambni izdatki povečujejo vsako leto za 0,2 odstotka, a hkrati ne več kot do 3 odstotkov v letu 2030.«

Razlika med tremi odstotki ali petimi leži v civilnih projektih

Premier je pojasnil, kako bi lahko s financiranjem civilnih projektov okrepili obrambne sposobnosti. »Mislim, da je prav, da se ljudem pojasni, da razlika med tremi odstotki ali petimi leži v tako imenovanih civilnih projektih. Namenoma poudarjam civilne. Vi ste izpostavili primer enega mostu. Med te – to je razlika med tri in pet – spada na primer civilna zaščita, gasilci, v celoti tudi spada odpornost družbe na podnebne spremembe. To je vse to, kar Slovenija danes že gradi. Zato je ta dilema, ali je 5 odstotkov res namenjeno za orožje, v resnici ne obstaja. Ni, nikoli ni bilo mišljeno, da 5 odstotkov pomeni orožje. Pomeni samo možnost, da tista država, ki želi, lahko v civilnih programih en del nameni tudi za projekte odpornosti in varnosti. Slovenija jih v bistvu namenja že danes.«

»Slovenija je varna država«

Po mnenju Goloba je Slovenija po vseh mednarodnih lestvicah med najbolj varnimi državami na svetu, ne samo v Evropi. »Po zadnji je na devetem mestu med najbolj varnimi v Evropi. In tako mora tudi ostati. In naša naloga in odgovornost te vlade je, da Slovenija ostane varna država. Ne verjamem, da se doseže varnost države samo z orožjem. Mislim, da so druge stvari še bistveno bolj pomembne kot orožje in zato že več kot leto dni gradimo na sistemu varnosti, ki vključuje slehernika. Del sredstev za obrambo, teh izdatkov, o katerih sva prej govorila, bo šel tudi v reaktivacijo – na neki način – teritorialne obrambe ali rezerve, ker verjamemo, da je treba varnost zagotavljati po celotnem ozemlju Republike Slovenije in ne samo skozi profesionalno zaposleno vojsko.«