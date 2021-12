Po brutalni podražitvi elektrike in zemeljskega plina: kako se to pozna Petrolu in Gen-I

Decembra je pri Petrolu vstopil v veljavo nov cenik, s katerim so podražil električno energijo in zemeljski plin. Elektrika se bo za gospodinjstva podražila za približno 30 odstotkov, račun pa bo za povprečnega porabnika elektrike višiji za približno 10 odstotkov. Medtem ko se je Petrol odločil za podražitev, se Gen-I za ta korak ni odločil. Še več, napovedali so, da vsaj do poletja svojim gospodinjskim odjemalcem ne namerava dražiti elektrike. »V zadnjem času smo zaznali izjemno velik priliv odjemalcev, večinoma zaradi odločitve nekaterih dobaviteljev, da v času največje energetske krize in mrzle zime pustijo na cedilu svoje odjemalce in odpovedo pogodbe.«

Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel/delo

Ali to drži, smo preverili tudi pri Petrolu, kjer odgovarjajo, da so trenutni odhodi v okviru pričakovanj in ne vplivajo na rezultate poslovanja, saj jih na drugi strani nadomestijo prihodi novih strank. »Negotove razmere na trgu, zaradi katerih se poslabšujejo pogoji sodelovanja s podjetjem za končne uporabnike, vedno vplivajo na fluktuacijo strank, ne glede na to, za kateri izdelek ali storitev gre. Podražitev električne energije in zemeljskega plina ni nobena izjema. V družbi Petrol smo se ob podražitvi zavedali, da nas bodo zaradi te odločitve nekatere stranke zapustile, vendar smo to tveganje sprejeli. Za vse zveste stranke pa imamo vedno pripravljene posebne ugodnosti. Tokrat smo unovčevanje zlatih točk omogočili že s 1.12, torej z dnem, ko je začel veljati nov cenik,« odgovarjajo. Dodali so še, da je njihova ponudba prilagojena tržnim razmeram in omogoča dolgoročno vzdržno poslovanje in s tem večjo stabilnost in varnost ponudbe za odjemalce.

»Povišanje cen električne energije in plina je glede na enormne podražitve na veleprodajnih trgih sicer relativno nizko. Končni račun za elektriko za povprečnega gospodinjskega porabnika bo namreč višji za okoli 7 evrov na mesec (oz. okrog 10%). Ob unovčitvi zlatih točk in 20% popusta pa bo ta znesek višji za zgolj okoli 2 %, ali 0,85 evra na posamezno položnico. Končni račun za povprečnega gospodinjskega odjemalca plina bo višji za približno 5 evrov na mesec, ob unovčitvi 5 % popusta pa bo ta znesek višji za približno 3 evre na posamezno položnico,« je še zapisala Polona Žučko.