Po brutalnem divjanju na Balkanskem anarhističnem sejmu Golob sporočil, kaj ga žalosti

Predsednik vlade Robert Golob najostreje obsoja napade na policistke in policiste, o katerih so poročali mediji v zadnjih dneh. Po mnenju premierja je nedopustno, da so policisti pri svojem delu deležni verbalnega in fizičnega nasilja. »Vsa nasilna dejanja so zavržna dejanja in jih kot takšna najostreje obsojam,« se je odzval premier.

Žalostijo ga zgodbe o napadih na policiste

Premierja tudi žalosti, da v zadnjem obdobju sliši vse več zgodb o napadih na policiste, je pa izrekel policistom hvaležnost za njihov doprinos pri zagotavljanju varnosti.

»Policistke in policisti vsakodnevno s predanostjo in požrtvovalnostjo opravljajo zahtevne naloge in zagotavljajo varnost za vse prebivalke in prebivalce Slovenije, za kar sem jim izjemno hvaležen,« so odziv premierja povzeli v njegovem kabinetu.

Poškodovano policijsko vozilo. FOTO: Pu Ljubljana

Na sobotnem shodu, ki je sledil Balkanskemu anarhističnemu knjižnem sejmu v Ljubljani, so udeleženci pretepli policista, ki je udeleženki pohoda poskušal preprečiti risanje grafitov po mestnem avtobusu. Policist je bil v dogodku lažje poškodovan, udeleženci shoda pa so poškodovali tudi dve službeni vozili policije.