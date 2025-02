Po Breclju in Beovićevi zdaj grdo zlorabili še znanega kirurga

Pri Zdravniški zbornici Slovenije znova opozarjajo na lažna oglasna sporočila na spletu, pri katerih goljufi zdravnikom ukradejo identiteto in njihove fotografije oziroma z izmišljenim intervjujem zavajajoče oglašujejo izdelke. Ljudi opozarjajo, naj bodo previdni in naj ne nasedajo zavajajočim ponudbam, so zapisali v sporočilu za javnost.

Pri zbornici so navedli, da so goljufi identiteto nedavno ukradli kardiovaskularnemu kirurgu Jušu Kšeli. Z njegovo fotografijo oziroma izmišljenim intervjujem oglašujejo izdelek za čiščenje žil.

Zdravniki svarijo: Ne nasedajte

V preteklosti so bili po navedbah zdravniške zbornice žrtve takih goljufij že kirurg Erik Brecelj, infektolog David Zupančič ter infektologinja in predsednica zbornice Bojana Beović. »Na vse te primere smo javnost opozorili. Pri takih oglasih gre za izkoriščanje in prevaro potrošnikov, zato tem oglasom ne nasedajte,« so pozvali.

Spomnili so na opozorila zdravstvenega inšpektorata, da se v takih primerih izdelkom pripisujejo nedovoljeni učinki zdravljenja in preprečevanja raznih bolezenskih stanj. To je za potrošnika zavajajoče in lahko predstavlja tveganje za zdravje.

Pogodbo o nakupu sklenete na daljavo

V teh primerih namreč pred naročilom ni možno preveriti ponudnika, saj ni razkrit, pričevanja uporabnikov pa so izmišljena. Naročanje izdelka kot tudi vseh drugih izdelkov s podobnimi lažnimi promocijami (izmišljeni intervjuji, zloraba fotografij zdravstvenega osebja in drugih znanih osebnosti, navajanje učinkov zdravljenja ali izgube teže) poteka po ustaljeni praksi.

Potrošnik najprej pridobi visok popust, nato vpiše svojo telefonsko številko in lahko naroči izdelek šele takrat, ko ga neznani prodajalec pokliče in pridobi njegove podatke. Potrošnik na tak način sklepa pogodbo o nakupu blaga na daljavo z neznanim ponudnikom. V primeru reklamacij se ponudnik na telefonsko številko ne odziva več, zato morebitna vračila blaga s strani potrošnika niso več mogoča, so še opozorili pri zdravniški zbornici.