Po Bledu bo vozil kavalir

Občina Bled sledi strateškim usmeritvam, tj. postopnemu umiku vozil iz središča kraja: pred dnevi so tako slovesno odprli večje parkirišče pod gradom. Prostora je za 199 osebnih vozil, 11 prostorov je rezerviranih za invalide, 15 za avtodome, na voljo je tudi šest polnilnic za električna vozila.

Parkirišče sta slovesno odprla župan Anton Mežan in direktor gradbenih del Gorenjske gradbene družbe Vido Jagodic. Ob tej priložnosti se je listavcem, zasajenim na zelenih površinah na parkirišču, pridružila tudi kavkaška jelka, ki je v preteklih letih nastopala kot božično drevo v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled. Posadila sta jo podžupan Bleda Iztok Pesrl in predstavnik podjetja Kovinar Gradnje ST, ki je poskrbelo za krajinsko ureditev, Milan Požar.

Kmalu tudi minibus

Občan Rado Urevc je kot prvi imel čast z vozilom letnik '90 saab 900 turbo v spremstvu župana parkirati na novi pridobitvi. Investicija, financirana iz proračuna Občine Bled, je znašala 1,237.644,22 evra brez DDV za gradnjo parkirišča, Rečiške ceste s pločnikom in umestitev urbane opreme, dodatnih 194.591,88 evra brez DDV pa je občina namenila za krajinsko ureditev. Ta zajema zasaditev 77 novih dreves in 910 grmovnic.

199 osebnih vozil lahko parkira na novem parkirišču.

Parkirišče obratuje med 8. in 20. uro, parkiranje je časovno neomejeno. Plačilo je trenutno na voljo z gotovino in prek aplikacije EasyPark. V neposredni bližini parkirišča ima postajališče brezplačni poletni Bled Bus, ki vozi vse do 31. avgusta, potnike pa zapelje tudi do glavne avtobusne postaje in okoli jezera. Na parkirišče so umestili dodatno postajališče za izposojo koles sistema Gorenjska bike, ki so v kraju sicer na voljo tudi pri Informacijskem centru Triglavska roža Bled, v kampu v Zaki in pod Hotelom Park. V prihodnjem letu je načrtovana še uvedba električnega minibusa kavalir, ki bo domačine in obiskovalce vozil po kraju.