Po Aščićevi oddajo vzeli še Bergantu in Jamnikovi, Čeferina prepovedali

Vodstvo Radiotelevizije Slovenija se je zaradi stavke novinarjev na RTVS odločilo poročila ob 17. uri skrajšati na tri minute, Dnevnik in Odmeve na pet minut, oddajo Tednik pa odpovedati. Stavkovni odbor in pogajalska skupina Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS sta ogorčena in menita, da gre za oviranje stavke, so zapisali v izjavi za javnost.

»Stavkovni odbor, ki je na dan stavke pripravil neokrnjen in neskrajšan program vseh dnevnoinformativnih oddaj na Televiziji Slovenija, pa tudi tematsko oddajo Tednik ugotavlja, da sta generalni direktor Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Andrej Grah Whatmough in odgovorna urednica informativnega programa Televizije Slovenija Jadranka Rebernik grobo posegla v obliko naše stavke,« so se v sporočilu za javnost odzvali v stavkovnem odboru.

Ostro obsojajo tudi prepoved snemanja pogovora s predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom, pogovor z njim je bil zastavljen aktualno, v manjšem delu pa bi se dotaknili tudi Čeferinovega odnosa do vloge in pomena javne RTV.

Tednik posvečen vlogi javnih medijev ukinili s programa

Novinarji so današnjo stavko zastavili v smislu nudenja vseh ključnih informacij dneva, kar so želeli nadgraditi z opozorili o položaju in pomenu javne RTV v slovenskem prostoru. A vodstvo RTVS se je odločilo okrniti dnevnoinformativni program na Televiziji Slovenija ter poročila ob 17. uri skrajšati na tri minute, Dnevnik in Odmeve na pet minut, oddajo Tednik, posvečeno vlogi in pomenu javnih medijev, pa umakniti s programa.

Po pisanju novinarke Eugenije Carl je Rebernikova »prepovedala snemati pogovor s Čeferinom za Odmeve, Dnevnika pa ne bo vodila Jasmina Jamnik, Odmevov ne Igor Bergant, kot je bilo po planu, pač pa bo vse današnje info oddaje vodil 'naš' Nejc Krevs«.

»Vodstvo ovira stavko: gre za kaznivo dejanje«

»S tem, ko sta generalni direktor in odgovorna urednica skrajšala dnevnoinformativne oddaje na nekaj minut in prepovedala produkcijo današnje oddaje Tednik, sta nam onemogočila izvajanje stavkovnih aktivnosti, kot smo jih napovedali vodstvu ob začetku stavke. To pa je oviranje stavke, ki je ena od temeljnih in ustavnih pravic delavcev, organiziranih v sindikat, in je kaznivo dejanje po 200. členu Kazenskega zakonika,« opozarjajo v stavkovnem odboru in Koordinaciji novinarskih sindikatov. Opozorili so, da bo s krnitvijo dnevnoinformativnih oddaj nastala resna programska škoda.

FOTO: zaslonski posnetek

To dejanje pa pomeni tudi grob poseg v novinarsko in uredniško avtonomijo, s cenzuro pa je okrnjena tudi pravica javnosti do obveščenosti, so še ostri v koordinaciji.

Stavkovni odbor odločno zavrača poskuse generalnega direktorja, da bi krivdo za razpadanje kadrovske in organizacijske strukture Informativnega programa TV Slovenija in krizo uredniške avtonomije naprtili pogajalski skupini novinarskih sindikatov. Generalnega direktorja Grah Whatmougha še pozivajo »naj nemudoma preneha zavajati javnost ter zaposlene, jih ustrahovati ter sejati nered v ustanovi, ki jo vodi«.

Stavka se bo začela danes ob 14. uri, ob 19. uri bo na Trgu republike shod v podporo javni RTV.