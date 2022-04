Minister odstopil in razkril: Bil sem žrtev izsiljevanja

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je odstopil s položaja. Potem ko se je pred dnevi znašel v središču afere zaradi neplačanega hotelskega v Bohinju, je danes v družbi predsednika stranke NSi Mateja Tonina sporočil, da zapušča svoj položaj.

»Sporočam, da odstopam s položaja, izključno zaradi prepozno plačanega računa, sprejemam odgovornost za to dejanje. Obžalujem pa tudi, da so mojo površnost izkoristili tisti, ki so želeli to izkoristiti. Očitno sem za nekatere, ker sem se postavil za gorenjske kmete, postal moteč,« je povedal Podgoršek. in opozoril, da gre pri aferi za vnaprej zrežiran proces.

Povedal je namreč, da sta se v javnosti pojavili dve različni verziji računa, zaradi česar je primer že predal policiji. »Očitno se nekateri zelo trudijo z izdajanjem in popravljanjem množice računov, da bi me očrnili. V teh dneh sem namreč pridobil različne verzije računov iz hotela, o namenu katerih lahko le ugibam,« je povedal in zatrdil, da sta s soprogo sama poravnala račun, ki je bil naslovljen na njegovo ime in tudi poslan na njegov zasebni elektronski naslov. V medijih pa je zaokrožil drugačen račun, izstavljen na drugo ime in v drugem znesku. Povedal je tudi, da sta s soprogo z gotovino ob odhodu iz hotela plačala dodatne storitve. »Na istem računu so popravljene postavke računa in plačnik. To dokazuje, da gre za vnaprej zrežiran proces proti meni in moji družini. Poskus izsiljevanja, ki sem ga bil deležen, sem že prijavil kriminalistični policiji.«

Tonin je dejal, da sta imela s Podgorškom dolg pogovor, kot je dejal, minister z odstopom tudi kaže na »politično kulturo, ki jo NSi želi gojiti, ne zgolj v besedah, temveč tudi v dejanjih«. »Vse to se dogaja ravno zato, ker so v KŽK ministra želeli prisiliti, da bi ravnal v skladu z njihovimi interesi, a se je postavil na stran gorenjskih kmetov.«

KŽK ga je postavila na laž

Podgoršek naj bi s soprogo januarja prespal v hotelu kriptomilijonarja Damiana Merlaka, računa pa naj ne bi poravnal. Šlo naj bi za vrednost 800 evrov. Podgoršek je sicer za medije izjavil, so se ob izhodu iz hotela dogovorili, da račun pošljejo domov. Obžaloval je napako in zagotovil, da je račun plačal iz družinskih sredstev.

A kot je poročal Pop TV, ga je družba KŽK postavila na laž. Minister naj ne bi namreč nikoli izrazil želje ali namere, da bi stroške bivanja poravnal osebno. To je storil šele štiri mesece kasneje, ko je izbruhnila medijske afera. S tem naj bi Podgoršek pridobil neupravičeno korist in ravnal v nasprotju s protikorupcijsko zakonodajo.