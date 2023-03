Po 91 državah se Zlatko še ne bo ustavil (FOTO)

Popotnik Zlatko Šajhar je v dvorani Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona pripravil predstavitev svojega 14-dnevnega potovanja po Sudanu. Za uvod druženja, ki se ga je udeležilo več deset ljubiteljev vandranja, je direktorica Knjižnice Andreja Vučak Hribar prebrala nekaj misli iz knjige sudanske borke za človekove pravice Mende Nazer, knjižničarka Martina Marušič pa je predstavila nekaj knjig z zapisi o ženskah v Sudanu ter popotnika Zlatka pobarala o tem, zakaj se podaja v svet, ki bi bil lahko zanj tudi nevaren.

V Sudanu se radi fotografirajo. FOTO: Osebni arhiv

Šajhar je povedal, da je po izobrazbi ekonomist in da se ukvarja s servisom za finance, želi pa si potovati v okolju, kjer spoznava nevsakdanje stvari, ki jih povprečni turist ne sreča. Do zdaj je obiskal že 91 držav sveta in se ne namerava ustaviti. Najraje potuje v lastni režiji, v zadnjem času skupaj s prijateljem Jožetom Lukačem iz Dokležovja. Sudan pa je obiskal z nemško agencijo in za potovanje odštel 2300 evrov.

S prijateljem je potoval predvsem po puščavskem območju.

Sudan je država v severovzhodni Afriki, ki na severu meji na Egipt, na vzhodu na Eritrejo in Etiopijo, na jugu na Južni Sudan, na jugozahodu na Srednjeafriško republiko, na zahodu na Čad ter na severozahodu na Libijo. Površje po večini sestavljajo ravnice, ki jih prekinjajo gorske verige vulkanskega izvora; najvišja je Jebel Marra, ki se dviga do 3000 metrov nadmorske višine. Najdaljša reka je Nil; pri prestolnici Kartum se združita Beli in Modri Nil, oba pa sta že zelo umazana, je poslušalcem pojasnil Zlatko.

Sudan je tudi ena najrevnejših držav na svetu. Avtoritarni voditelj Omar Al Bašir, ki je prišel na oblast z vojaškim udarom leta 1989, je vladal do državnega udara in nemirov leta 2019, ko so ga odstavili. Leta 2011 je Sudan razpadel na dve državi, in sicer Sudan in Južni Sudan.

Zlatko je s prijateljem tokrat potoval predvsem po puščavskem območju. Dnevna temperatura je bila do 30 stopinj Celzija, ponoči pa je pod ničlo. Spali so tudi v šotorih, po večini pa pri domačinih in se po domače tudi prehranjevali. Domačini so zelo prijazni in se tudi radi fotografirajo, je še zaupal Zlatko.