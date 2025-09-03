MLADOSTNA UPOKOJENKA

Od UKC Ljubljana se je po skoraj pol stoletja poslovila legendarna gospa Višnja (VIDEO)

V skoraj petih desetletjih dela v kavarni je bila dalj časa odsotna le v času porodniškega dopusta.
Fotografija: Gospa Višnja je po novem upokojenka. FOTO: Zaslonski Posnetek Fb
Odpri galerijo
Gospa Višnja je po novem upokojenka. FOTO: Zaslonski Posnetek Fb

M. U.
03.09.2025 ob 16:15
03.09.2025 ob 16:37
M. U.
03.09.2025 ob 16:15
03.09.2025 ob 16:37

UKC Ljubljana je na omrežju objavil, da jih zapušča legendarna gospa Višnja. Navedli so, da je bila 46 let sinonim za najboljšo kavico in prijazen klepet, zdaj pa odhaja v pokoj.

V skoraj petih desetletjih je bila dalj časa odsotna le v času porodniškega dopusta, sicer pa bi ji morali zvezati vse štiri, da ne bi prišla v službo, je ob tem povedala novopečena upokojenka. 

»Vse vas imam rada, težko mi je, da odhajam,« je vsem, ki so se pri njej oglasili na dan slovesa, sporočala vidno ganjena in se z mnogimi tudi prisrčno objela. Zdaj se že veseli prostega časa, ki ga bo preživljala z družino, predvsem z vnučkoma, kavarno v kleti glavne stavbe UKC Ljubljana pa je zaupala mlajšima sodelavcema.

»Mladostni upokojenki želimo vse lepo, predvsem zdravja in dobre volje še naprej,« so ob tem dodali na UKC Ljubljana. 

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

UKC Ljubljana upokojenka koronavirus kavarna

Priporočamo

Od UKC Ljubljana se je po skoraj pol stoletja poslovila legendarna gospa Višnja (VIDEO)
Škandal na letališču: namesto iskanega morilca aretirali nedolžnega Slovenca
Uf, tole Janši in Toninu ne bo všeč! Ste slišali, kaj zahteva Klakočar Zupančičeva?
Mariborski policisti sporočili tragično novico

Predstavitvene informacije

 
Promo

Vadba, ki vas bo zasvojila

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Komentarji:

Priporočamo

Od UKC Ljubljana se je po skoraj pol stoletja poslovila legendarna gospa Višnja (VIDEO)
Škandal na letališču: namesto iskanega morilca aretirali nedolžnega Slovenca
Uf, tole Janši in Toninu ne bo všeč! Ste slišali, kaj zahteva Klakočar Zupančičeva?
Mariborski policisti sporočili tragično novico

Izbrano za vas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Vadba, ki vas bo zasvojila

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.