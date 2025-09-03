Od UKC Ljubljana se je po skoraj pol stoletja poslovila legendarna gospa Višnja (VIDEO)

UKC Ljubljana je na omrežju objavil, da jih zapušča legendarna gospa Višnja. Navedli so, da je bila 46 let sinonim za najboljšo kavico in prijazen klepet, zdaj pa odhaja v pokoj.

V skoraj petih desetletjih je bila dalj časa odsotna le v času porodniškega dopusta, sicer pa bi ji morali zvezati vse štiri, da ne bi prišla v službo, je ob tem povedala novopečena upokojenka.

»Vse vas imam rada, težko mi je, da odhajam,« je vsem, ki so se pri njej oglasili na dan slovesa, sporočala vidno ganjena in se z mnogimi tudi prisrčno objela. Zdaj se že veseli prostega časa, ki ga bo preživljala z družino, predvsem z vnučkoma, kavarno v kleti glavne stavbe UKC Ljubljana pa je zaupala mlajšima sodelavcema.

»Mladostni upokojenki želimo vse lepo, predvsem zdravja in dobre volje še naprej,« so ob tem dodali na UKC Ljubljana.