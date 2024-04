Po 42 letih spet krstili lovko, Tadeja jih je dobila s palico po ta zadnji

Lovski krst ima korenine v srednjeveškem viteštvu, tradicija sprejemanja novih članov pa še živi. Kot poudarjajo njeni častilci, pa lovski krst ni popivanje, ampak lep starodavni obred, izvedba oz. sledenje izročilu pa je odvisno predvsem od posamezne lovske družine.

V LD Šentilj so po letošnji redni skupščini po 42 letih spet krstili lovko in ji zaželeli prijetno druženje v pretežno moški družbi. Na zatožno klop v dvorani Vinogradniške kmetije Skupek so posadili Tadejo Toplak, ki je lani opravila izpit. »Vsak novinec, tu in tam tudi kakšna novinka, šaljivo, ne pa žaljivo imenovan zelenec, doživi preizkušnjo pred komisijo, ponekod imenovano tudi nezmotljivo lovsko razsodišče predvsem duhovitih članov, saj večino časa namenijo zabavnemu izpraševanju, na katero naj bi novinec kar se da komično odgovarjal. In to je počela tudi Tadeja, tako da dobre volje med obredom ni manjkalo,« je krst predstavil starešina LD Šentilj Marjan Vernik.

Smeh je bil rdeča nit lovskega krsta. FOTO: Arhiv LD Šentilj

V preteklosti so si v nekaterih lovskih družinah dali duška in zelence celo premikastili.

Krstitelj izlije nekaj kapljic vina zelencu za vrat in simbolno zamahne s palico. FOTO: Arhiv LD Šentilj

Namesto diplome palica

Lovko je simbolično krstil predsednik Lovske zveze Maribor, ki je bil gost občnega zbora in je s tremi udarci s palico po zadnji plati zelenke potrdil njen dokončni sprejem v zeleno bratovščino. Kulturno doživet obred je bil prežet s smehom na račun krščenke in njenega mentorja Marjana Borka. Kot dokazilo opravljenega krsta dobi novinec namesto diplome palico s podpisi udeležencev obreda, s katero je prej dobil kazenske udarce po zadnji plati; ti so zgolj simbolični, v preteklosti pa so si v nekaterih lovskih družinah dali duška in zelence celo premikastili.

Šentiljski lovci so dokazali, da je krst eden od običajev, ki jih v zeleni bratovščini skrbno negujejo. Navadno se druščina po končanem večjem skupnem lovu zbere v lovskem domu ali gostišču na kosilu. Sledi krst. Še pred stoletjem je bil običaj, kakršnega poznamo dandanes, skoraj neznan, marsikje so ga opravili na kratko, takoj po uplenitvi in kar v lovišču. Najstarejši ali najuglednejši lovec je z nožem prerezal vratno žilo srne ali jelena, da je pritekla kri, uplenitelj, novinec, je moral posrkati nekaj krvi, potem ga je zelena bratovščina sprejela za enakega. Ponekod je bil novinec deležen rahlega udarca po licu. Podobnih kratkih simbolnih dejanj je bilo v različnih krajih po državi še veliko, vsi pa so imeli temeljno poslanstvo – potrditev častnega lovskega dejanja (pravične uplenitve prve divjadi), po katerem je zbrana druščina sprejela novinca v lovsko tovarišijo.

Kot poudarja dr. Marjan Toš, lahko krsti le tisti lovec, ki je bil krščen in je že uplenil takšno divjad, za katero je krščen novinec. FOTO: Osebni arhiv

Krstim te v imenu boginje Diane za lovsko čast in poštenje.

Dogajanje je prežeto z dobro voljo. FOTO: Arhiv LD Šentilj

Preberejo obtožnico

Za obred pravzaprav ni enotnih pravil, praviloma pa po kosilu vodja lova ali drug starejši lovec razglasi, da je novinec po opravljenem izpitu uplenil prvo veliko divjad in ga zato po starem običaju zbrana družba lahko krsti. Ko omizje odobri predlog, sestavijo častni krstni zbor izkušenih lovcev. Tožilec prebere obtožnico zoper zelenca v šaljivi vsebini, njegov zagovornik jo poskuša duhovito ovreči, sledijo zabavna vprašanja tovarišev, in če ni pravilnih odgovorov, sledi simbolni udarec s palico po zadnji plati. Zelenca nato krsti lovovodja, običajno pa starešina njegove družine. Krstitelj v levi roki drži kozarec vina, v desni palico, zelenec leži na klopi. Krstitelj izlije nekaj kapljic vina zelencu za vrat in izgovori besede: »Krstim te v imenu boginje Diane za lovsko čast in poštenje.« In nalahno udari s palico. Sledi še nekaj kapljic vina in: »V imenu zelene bratovščine puške pravično nošenje.« Spet nekaj kapljic vina in simbolni zamah s palico in na koncu še: »In tukaj zbrane lovske družbe lovske družine složno življenje.« Sledijo stiski rok in čestitke tudi ostalih lovskih tovarišev.

Ob tem zgodovinar dr. Marjan Toš poudarja, da se običaj ne sme nikoli sprevreči v neslano in primitivno burko z bolečim mlatenjem krščenca s krstno palico! Krsti lahko le tisti lovec, ki je bil tudi sam krščen in ki je že uplenil takšno divjad, za katero je krščen novinec. Predsednika častnega zbora ali krstitelja je tako treba izbrati premišljeno.