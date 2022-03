Po več kot 40 urah prisilnega bivanja v podzemlju Tolminskega Migovca so včeraj zjutraj le rešili tolminskega jamarja Dejana Ristića - Rileta, člana Jamarske sekcije Planinskega društva Tolmin. Okoli treh ponoči so ga po dolgotrajnem premikanju na nosilih jamarski reševalci Jamarske reševalne službe (JRS) prinesli do vhoda v jamo, okoli sedmih zjutraj pa ga je prevzel helikopter in ga odpeljal v ljubljanski UKC, kjer je ostal na zdravljenju. Odkrili največjo Ristić se je v soboto v družbi z Iztokom Možirjem in Andrejem Fratnikom odpravil v jamo Primadona. Prav ta trojica je najbolj zaslužn...