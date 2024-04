Po 32 letih nas še vedno tepejo izbrisani

Včeraj je mednarodna nevladna organizacija Amnesty International (AI) znova objavila poročilo o stanju človekovih pravic v svetu v letu 2023, v katerem je povzeto stanje v 155 državah po svetu. V letnem poročilu za Slovenijo je najprej omenjeno opozarjanje na pomanjkanje zdravnikov pri nas, osrednji del pa je namenjen diskriminaciji. Pri tem poudarjajo izbrisane: »Niti 32 let po izbrisu se oblasti ne zmenijo za pozive izbrisanih in priporočila civilne družbe in mednarodnih teles za človekove pravice. Krivice ostajajo nepopravljene: približno polovici izbrisanim država ni povrnila statusa stalnega prebivalca ali jim omogočila odškodnine.«

Ob zavzemanju za pravice posamičnih družbenih skupin (istospolne ter druge neheteroseksualne spolne usmeritve, pa pravice beguncev in migrantov) nas lahko vse skrbi ob poglavju o pravici do zdravega okolja. AI namreč citira vladni osnutek Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta o proizvodnji energije iz obnovljivih virov ter zmanjšanju izpustov do leta 2030: »Lokalne organizacije civilne družbe so dejale, da zaveze Slovenije ne zadoščajo ciljem pariškega sporazuma in bi morali biti bolj ambiciozni.«

Med pozitivnejšimi zabeležkami o dogajanju pri nas v poročilu AI najdemo še pomoč po avgustovskih poplavah, ki ji je sledila solidarna vseslovenska pomoč, pa ustavitev prekrškovnih postopkov iz časa korone in kolesarjev, sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi in dogajanje okoli zakona o RTV.