Po 30 letih menjava na čelu Fidesa: to je anesteziolog, ki bo nadomestil Kuštrina

Delegati Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so na današnji letni konferenci za novega predsednika izvolili anesteziologa iz izolske bolnišnice Damjana Polha, dozdajšnjega podpredsednika sindikata in člana Fidesove pogajalske skupine. Nadomestil bo dozdajšnjega predsednika Konrada Kuštrina, ki je Fides vodil skoraj 30 let.

Polh je študij na ljubljanski medicinski fakulteti zaključil leta 1982. Med letoma 1983 in 1984 je opravil staž in se zaposlil v Splošni bolnišnici (SB) Izola, kjer je začel specializacijo iz anesteziologije in reanimatologije. Specialistični izpit je opravil leta 1990. Še isto leto je postal predstojnik oddelka za anesteziologijo in intenzivno terapijo SB Izola ter oddelek uspešno vodil 11 let.

Velik izziv, velika naloga in težko delo

V delo sindikata Fides se je vključil leta 1996 kot član glavnega odbora. Čez nekaj let je postal podpredsednik sindikata in bil do današnjih dni t. i. desna roka predsednika sindikata Fides Konrada Kuštrina.

Polh je po izvolitvi povedal, da ta zanj pomeni velik izziv, veliko nalogo in težko delo. »Spraviti se v kožo bivšega predsednika je nemogoče,« je dejal in dodal, da se bo trudil po najboljših močeh, da bo prenos funkcije čim manj boleč, da ga kolegi ne bodo toliko občutili in da bo Fides še naprej tisto, kar je vse doslej bil s Kuštrinom.

Poudaril je, da je sindikat trenutno osredotočen na plačni sistem, saj potekajo pogajanja o novem plačnem stebru za zdravstvo. Po njegovih besedah je za zajezitev odhodov zdravnikov v tujino in ohranjanje javnega zdravstva nujno urediti plače v zdravstvu pa tudi delovne razmere.

Ob tem je povedal, da do konca trenutnega cikla pogajanj nima namere spreminjati pogajalske skupine, ki jo vodi podpredsednik sindikata Gregor Zemljič. Polh je Zemljičevo delo, ki ga je ta od Kuštrina prevzel oktobra lani, ocenil kot odlično.

Polh upa, da bodo v sindikatu uspešni v pogajanjih, pri čemer sta Fidesu po njegovih besedah v podporo tudi dva sporazuma, ki so ju z vladno stranjo podpisali po tistem, ko se je Kuštrin umaknil iz pogajalskega procesa, in sta dobra podlaga za pogajanja.

V januarja podpisanem sporazumu se je vlada namreč zavezala k oblikovanju ločenega plačnega stebra le za zdravnike, če vsebine novega zdravstvenega stebra do 1. aprila ne bi bile poslane v javno obravnavo in do 30. junija vložene v zakonodajni postopek, uveljavljene pa do 1. januarja 2024.

Na vprašanje, kakšno je trenutno stanje v slovenskem zdravstvu, je odgovoril, da si še pred 10 leti ni predstavljal, da »bomo padli tako nizko«. Poudaril je, da je čas, da vlada, DZ in ministrstvo za zdravje opravijo svoje delo.