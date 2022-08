Med tovornjaki in skozi blato je (v petkovem večeru po našem času) tam na daljni Aljaski proti cilju svoje več kot 25.000 kilometrov dolge pešpoti prihajal slovenski vandravec Oliver Tič iz Slovenskih Konjic oziroma Oli the Walker, kot ga poznajo onkraj naših meja. Oliver Tič se domov vrača kot človek, ki je sebi in drugim dokazal, da zmore premagati dva kontinenta na enem dolgem sprehodu. FOTO: DEJAN JAVORNIK Ob vozičku, ki ga je porival pred sabo vso to dolgo pot, ki jo je začel na Ognjeni zemlji na jugu Južne Amerike pred štirimi leti, je veselo skakljala psička Carlitos, ki jo je posvoj...